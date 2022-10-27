Данила Козловский назначен режиссером экранизации романа «Авиатор» Евгения Водолазкина

«В самое недавнее время подключился к работе над сценарием человек, который будет реализовывать задуманное. Режиссером фильма будет Данила Козловский», — заявил Водолазкин на конференции ТАСС. Писатель также не исключил, что Козловский может исполнить в экранизации главную роль.

Об экранизации романа «Авиатор» писателя Евгения Водолазкина стало известно в апреле 2021 года. Тогда сообщалось, что фильм выйдет в прокат во второй половине 2022-го. В настоящий момент продолжается работа над финальным сценарием — дата релиза картины не раскрывается, но «есть надежда, что в целом фильм будет готов к концу будущего года».

Сам Водолазкин, принимая участие в работе, вдохновлялся фильмом «Сталкер» Андрея Тарковского — по мнению писателя, «он также создан в жанре условной фантастики, но эта форма, как и в нашем фильме, насыщена совсем другим содержанием».