Выход фильма по роману Евгения Водолазкина «Авиатор» перенесли на год

Об экранизации романа «Авиатор» писателя Евгения Водолазкина стало известно в апреле 2021 года. Тогда сообщалось, что фильм режиссеров Олега и Владимира Пресняковых выйдет в прокат во второй половине 2022-го. Сам Водолазкин, принимая участие в работе, вдохновлялся фильмом «Сталкер» Андрея Тарковского — по мнению писателя, «он также создан в жанре условной фантастики, но эта форма, как и в нашем фильме, насыщена совсем другим содержанием».

«Точных дат я не знаю, но есть надежда, что в целом фильм будет готов к концу будущего [2023] года. По крайней мере все сейчас для этого делается», — отметил писатель в интервью ТАСС.

Продюсирует экранизацию «Авиатора» глава кинокомпании «КиноТВ» Сергей Катышев, сами съемки пока не начались. По словам Водолазкина, в настоящее время идет работа над окончательным вариантом сценария, который «учитывает опыт прежних вариантов».

«Мы со сценаристами работаем в тесной связке. Я — автор некапризный и ни в коем случае не требую, чтобы сценарий во всех деталях соответствовал моему роману. Кино и литература — это разные языки, у которых свои выразительные средства. Переводя с языка литературы на язык кино, нужно это отчетливо понимать», — поделился Водолазкин.