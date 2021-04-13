Братья Пресняковы, известные по работе над фильмами «Изображая жертву», «День Д» и «Европа-Азия», адаптируют роман «Авиатор» под сценарий для будущей ленты совместно с Водолазкиным. Писатель изначально не планировал заниматься киноадаптацией своего произведения, но изменил свое решение после встречи с кинематографистами. В работе над экранизацией он намерен опираться на «внятную сюжетную линию» и взаимное понимание с соавторами.

«Автору трудно обращаться к теме, которая уже воплотилась в прозе. Сыграло роль, что я буду работать над сценарием не один. Опыт общения с Олегом и Владимиром убедил меня, что наши векторы совпадают. Владимир и Олег Пресняковы профессионалы высокого класса. Немаловажно и то, что мы сразу же нашли общий язык и у нас сложились дружеские отношения. Мы настроены на одну волну, а в таких случаях это очень важно», — приводит «Афиша Daily» слова Водолазкина.

Пока визуальное и стилистическое решение будущей картины не продумано. Водолазкин вдохновляется фильмом «Сталкер» Андрея Тарковского — по мнению писателя, «он также создан в жанре условной фантастики, но эта форма, как и в нашем фильме, насыщена совсем другим содержанием». Съемки ленты начнутся в сентябре 2021 года, в российский прокат ленту планируют выпустить во второй половине 2022-го.

«Самым волнующим в этом романе для нас является та атмосфера, которая вовлекает героя, Иннокентия Платонова, в особый режим жизни, где на первый план выходят духовные задачи», — говорят братья Пресняковы.