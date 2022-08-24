Новый роман Евгения Водолазкина выйдет в октябре 2022 года

О выходе нового романа Водолазкина «Собака.ru» рассказали в «Редакции Елены Шубиной», которая выступит в качестве издателя книги. Роман получил название «Чагин» и появится на полках книжных магазинов в октябре 2022 года. Подробности сюжета и точная дата выхода пока не называются.

В числе других новинок от «Редакции Елены Шубиной» — академический роман «Протагонист» Аси Володиной, продолжение приключений сыщика Путилина «Дом свиданий» Леонида Юзефовича, дебютный роман лауреата премии «Лицей-2022» Михаила Турбина «Выше ноги от земли», новое издание культового постмодернистского романа Андрея Битова «Пушкинский дом» и другие книги. Все новинки выйдут в сентябре-октябре 2022 года.

Напомним, последняя на сегодняшний день книга Евгения Водолазкина «Сестра четырех» вышла в сентябре 2020 года. Это трагикомическая пьеса в четырех частях о писателе, депутате, карасях в сметане и коронавирусе — взгляд в духе театра абсурда на окружающую действительность и попытка напомнить о вечных смыслах и ценностях.