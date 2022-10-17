А по иностранным картинам «уже никто не планирует».
Глава Ассоциации владельцев кинотеатров — о «горизонте планирования», выдержка по ТАСС:
Да, вышло сейчас «Сердце Пармы», кинотеатры им немного заработали. Следующие фильмы ожидаем, они дай бог придут в ноябре. Декабрь вроде по российскому кино неплохой. Но говоря о перспективе, мы на сегодняшний день не знаем, какой контент будет выходить в феврале. Если раньше мы прогнозировали и плюс-минус понимали, что будет у нас через полгода-год, то сейчас горизонт планирования по российским фильмам сократился до трех месяцев максимум, по иностранным картинам уже никто не планирует. Горизонт планирования выживания кинотеатров сократился до двух недель.
По данным Воронкова, на сегодняшний день в России более 2,1 тысячи кинотеатров: 150 из их закрыты, еще 700 — это «муниципальные (один-два зала), которые, понятно, не закроются, это бюджетная история». Из 5,7 тысячи кинозалов — в одном кинотеатре их может быть несколько — в России по состоянию на август был закрыт 41%. В некоторых крупных 12-зальных кинотеатрах, по данным Воронкова, из-за нехватки контента работает только половина залов.
Напомним, кассовые сборы российских кинотеатров за год упали на 70%. В сентябре 2022 года бокс-офис составил 1,034 миллиарда рублей. Кроме того, о том, что в России стремительно снижается количество кинозалов, говорит также исследование «Невафильм Research». По данным аналитиков, их могут переоборудовать под другие нужды — например, спортивно-развлекательные.
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