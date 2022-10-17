Алексей Воронков

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров — о «горизонте планирования», выдержка по ТАСС:

Да, вышло сейчас «Сердце Пармы», кинотеатры им немного заработали. Следующие фильмы ожидаем, они дай бог придут в ноябре. Декабрь вроде по российскому кино неплохой. Но говоря о перспективе, мы на сегодняшний день не знаем, какой контент будет выходить в феврале. Если раньше мы прогнозировали и плюс-минус понимали, что будет у нас через полгода-год, то сейчас горизонт планирования по российским фильмам сократился до трех месяцев максимум, по иностранным картинам уже никто не планирует. Горизонт планирования выживания кинотеатров сократился до двух недель.