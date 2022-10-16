В России стремительно снижается количество кинозалов. Их переоборудуют под другие нужды

По прогнозам экспертов кассовые сборы российских кинотеатров окажутся на уровне 21,4 миллиарда рублей, что на миллиард меньше даже по сравнению с пандемийным 2020 годом. Из-за этого за 8 месяцев произошло сокращение общего количества кинозалов на 12,6%. Об этом сообщает издание «Деловой Петербург» со ссылкой на исследование «Невафильм Research».

Такая тенденция связана с несколькими факторами: ростом популярности онлайн-платформ и отсутствием западных продуктов в прокате. Поэтому во второй половине 2022 года прогнозируется волна закрытий кинотеатров и переоборудования площадей под другой функционал. «В ближайшем будущем мы можем увидеть ряд проектов, которые будут нуждаться в сокращении количества кинозалов посредством открытия на их месте развлекательных, спортивно–развлекательных или спортивных центров. Прежде всего речь идет о районных торговых центрах», – говорит региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.

Примечательно и изменение контента в прокате. в этом году в российский прокат вышло вдвое меньше новых фильмов — всего 101 картина. В то же время прокат ранее снятых фильмов вырос до 741 картины против 493 годом ранее. Контент российских онлайн-кинотеатров тоже сократился, причем впервые за все время их существования.

Напомним, кассовые сборы российских кинотеатров за год упали на 70%. В сентябре 2022 года бокс-офис составил 1,034 миллиарда рублей.