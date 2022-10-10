Кассовые сборы российских кинотеатров за год упали на 70%

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», суммарные сборы российского кинопроката в сентябре 2022 года составили 1,034 миллиарда рублей — это на 3% больше показателей августа и на 70% меньше бокс-офиса сентября-2021. Всего за прошедший месяц было продано 3,696 миллиона билетов — это на 6% меньше, чем в августе, и на 69% меньше, чем год назад.

Общий бокс-офис России и стран СНГ (Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Республику Узбекистан, Украина) за первый месяц осени составил в валюте 21,205 миллиона долларов. Таким образом, сборы остались на уровне августа, но сократились относительно сентября 2021-го на 59%.

Напомним, почти 40% россиян стали реже ходить в кино после ухода голливудских студий. Теперь самая постоянная аудитория кинотеатров — россияне старше 45 лет: 66% из них и не меняли свои привычки в походах в кино. Сильнее других интерес к большому экрану утратили 25-34-летние (54%) и москвичи (45%). Каждый десятый респондент в возрасте 12-17 лет, наоборот, сообщил о росте интереса к кинотеатрам.