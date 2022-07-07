Ждать ли хеппи-энд: когда в Россию вернуться голливудские премьеры? И как кинотеатры живут в новой реальности?

Вот уже четыре месяца российские кинотеатры живут в новой реальности. Главной ее отличительной чертой стало отсутствие больших голливудских премьер (а после сообщений об окончательном уходе Universal Pictures из России надежд на их возвращение стало еще меньше). Как владельцы залов и прокатчики адаптируются к сегодняшним условиям? Сколько кинотеатров может закрыться в ближайшие месяцы и есть ли надежда на то, что американские блокбастеры все же удастся посмотреть на большом экране? Разбираемся в нашем материале.
Весной 2022 года в российских кинотеатрах должно было состояться несколько громких премьер. Самой ожидаемой из них был «Бэтмен» Мэтта Ривза. Однако выход этого и многих других фильмов был перенесен. Компании Walt Disney, Warner Bros., Sony Pictures и Paramount последовательно объявили о приостановке выпуска своих фильмов в России.
Только летом несколько представителей российской Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) все же рискнули показать фильм о Бэтмене, ссылаясь на то, что ранее заключенные договоры никто не отменял. Однако сразу было объявлено, что это разовая акция и массово показывать другие ленты кинокомпаний, приостановивших деятельность в России, не планируется.
Некоторая надежда на возвращение продукции американских киногигантов в Россию возникла в мае, когда российское подразделение Universal впервые с марта обновило график релизов. Но в начале июля она вновь почти исчезла, когда СМИ сообщили о том, что Universal планирует закрыть российский офис.
После Голливуда
Уход американский мейджеров тяжело ударил по российскому прокату — российские кинотеатры, по данным АВК, потеряли более половины выручки. В этих условиях число работающих кинозалов в стране сократилось более чем на треть (в мае сообщалось, что некоторые кинотеатры перешли на работу по выходным). «Кинотеатральная отрасль вообще одна из самых пострадавших в последние годы, — сказала редакции Ирина Корнева, директор по маркетингу cети кинотеатров «Мираж Синема». — В 2020 были локдауны, затем в 2021 QR-коды и ограничения на заполняемость зала (из-за которых мы потеряли до 70% выручки), а потом спецоперация и исход голливудских компаний. В результате мы потеряли еще 70% выручки, причем не от нормальных цифр 2019 года, а от тех 30%, что осталось после пандемии. Оборот, который мы сейчас получаем, конечно, не деньги, а слезы».
«Где-то на 90% [существующие проблемы] — следствие ухода американцев (крупных голливудских студий, — прим. Ред.) с российского рынка, — отметил Павел Поникаровский, член совета АВК. — Конечно, кинотеатры до этого существенно пострадали в пандемию, это был тяжелый период, но какого-то эха коронавируса мы не ощущаем. Главная проблема — уход голливудских мейджеров». В этих условиях владельцы кинозалов обратились к властям с просьбой о субсидиях, однако пока руководство страны не пошло на этот шаг. Впрочем, с проблемами столкнулись не только владельцы кинотеатров, но и прокатчики, которые закупают права на зарубежные фильмы и занимаются их распространением. Многие их зарубежные партнеры вслед за лидерами вроде Disney и Paramount также поставили работу в России на паузу.
«Ситуация изменилась очень сильно, мы не закупаем новые релизы, так как это технически невозможно, или крайне сложно и [связано с] огромным количеством рисков — посетовал Алексей Бажин, основатель кинопрокатной компании «Иноекино», — роялти тоже никто [из зарубежных кинокомпаний] не просит, так как все все понимают — отчисления просто не выплатить цивилизованным образом. Обслуживающий нас банк, например, под санкциями. За рубежом банки тоже боятся принимать [деньги из России], так как опасаются попасть под санкции». При этом Бажин подчеркнул, что отношения с зарубежными партнерами не испорчены, а поставлены на паузу. «Боюсь, что бессрочную», — добавил он.
Татьяна Долженко гендиректор компании «Про:взгляд», напротив, отметила, что основная масса зарубежных поставщиков контента (из числа партнеров «Про:взгляд») работает в прежнем режиме. Тем не менее она сообщила, что некоторые постоянные партнеры все же приостановили продажи для территории России «в частности некоторые из американских, скандинавских, британских». Еще одним вызовом для прокатчиков (в особенности тех, кто работает с авторским кино) стали отмена российской рекламы в YouTube и блокировка Meta*. «Продвижение в социальных сетях для нас ключевой инструмент, — отметил Даниил Горошко основатель кинокомпании «A-One». — Многие стандартные инструменты, на которых приходилось приблизительно 70% промо, сейчас недоступны. Это, например, таргетинг на Facebook*, в YouTube, в Instagram*. Поэтому приходится думать об альтернативных вариантах того, как рассказать аудитории о фильмах».
Футбол, Брат 2 и индийское кино
Кризис по-разному сказался на игроках отрасли. К примеру, меньше пострадали кинотеатры, которые традиционно не так сильно ориентировались на голливудские премьеры. Так, в пресс-службе петербургской «Авроры» сообщили, что в первом полугодии 2022 года потеряли 20% посещаемости (что существенно ниже средней цифры по рынку). «Наш кинотеатр никогда на блокбастерах и не специализировался. Сегодня мы сконцентрировались на показе ретроспектив фильмов ведущих режиссеров, на шедеврах прошлых лет, на отечественном кинематографе, и наш зритель доволен … Ретроспективу Тарковского мы показали четыре раза, и каждый раз собирался полный зал!», — отметили в «Авроре».
Показ классических фильмов стал одним из популярных способов заполнить залы. Так, легендарные «Брат» и «Брат 2» Алексея Балабанова собрали в повторном прокате весной 2022 года более 100 млн рублей. Впрочем, отмечает Павел Поникаровский из АВК, эта цифра не так велика для современного российского проката. «Средний [фильм от] Marvel собирает миллиард, так что это, скорее, был шаг от безысходности, надо было что-то делать», — сказал он. Еще одним выходом для владельцев кинозалов стал показ футбольных матчей и других событий на большом экране. Впрочем, Поникаровский добавляет, что и трансляция спортивных и культурных не является панацеей. «Это единичные события, кинотеатр не может работать в таком формате, его бизнес-модель предполагает ежедневное многочасовое использование оборудования», — добавил он.
Ирина Корнева
Директор по маркетингу cети кинотеатров «Мираж Синема»:
«Из-за нехватки контента приходится либо его где-то добывать, показывая сериалы, спортивные матчи, либо заниматься развлекательной деятельностью: проводить мероприятия, корпоративы, выпускные. С одной стороны это вроде как неплохо — залы могут работать, приносить прибыль. С другой — хотелось бы избежать ситуации, когда кинотеатр в борьбе за выживание начнет, грубо говоря, ларьки на своей территории открывать. Досуговые мероприятия — это хорошо, но главное, чтобы кинотеатр не перестал быть кинотеатром».
В последние месяцы активно обсуждались вопросы замещения голливудских премьер фильмами из других стран: Китая, Южной Кореи, Индии, Бразилии даже Ирана. Впрочем, опрошенные редакцией эксперты относятся к этой идее в основном скептически. «Китайский кинематограф может заменить условный Голливуд в российских кинотеатрах лет примерно через 100-150, если будет превалировать культурный код, связанный с китайской культурой, а не с американской, как это сформировано сейчас в массовом сознании», — заметила Татьяна Долженко из кинокомпании «Про:взгляд».
«Кажется, пока дальше разговоров эта история не пошла, — сказал Даниил Горошко из компании «A-One». — В этих странах (Индии, Китае, Иране, Бразилии — прим. Ред.) есть очень любопытные фильмы, достойные внимания зрителей. Но не стоит ожидать от них ажиотажа со стороны аудитории, какой он был во время выпуска американских блокбастеров как "Мстители". Нужна долгая работа, чтобы привести зрителей мейнстримного и арт-мейнстримного кино в кинотеатр на латиноамериканский хит».
Ольга Зинякова
Президента сети кинотеатров «КАРО»:
«Все изменилось за неделю. И теперь у нас совершенно новый формат работы и контента. Много новинок из разных стран, а не только Голливуда, российские премьеры, можно арендовать зал и посмотреть любое своё кино или фильм из нашей медиатеки, фестивали и ретроспективы.
Способны ли российские релизы или фильмы из Китая, Индии заменить уход голливудских фильмов? Так ставить вопрос некорректно, потому что мы говорим об отрасли, в которой доля Голливуда по миру составляла от 40 до 80%. При этом в России всегда хорошо собирало европейское кино, которое никуда не ушло. Мы показываем фильмы из 30 стран. Поэтому задача сейчас не заменить Голливуд, а перестроить бизнес таким образом, чтобы было много разного кино и, главное, чтобы оно было интересно зрителю. Мы видим, что отношение зрителя к российскому кино сильно поменялось. Поэтому на короткой дистанции ключевым двигателем будет именно большое российское кино. И главное, маркетинг. Его надо отстраивать заново. Сейчас люди просто не знают о новинках».
Как будет выглядеть афиша?
Как отмечает Павел Поникаровский, член совета Ассоциации владельцев кинотеатров, ждать, что голливудские гиганты вернутся на российский рынок в ближайшее время не стоит. «Надежд на то, что они вернутся в ближайшие пять лет почти нет, я и мои коллеги не видим такую перспективу», — отмечает он.
Между тем, считает Поникаровский, если ситуация в ближайшее время не изменится, то «до конца года в России может исчезнуть треть кинотеатров, а к концу следующего — до 80%». По его мнению исправить ситуацию могли бы субсидии и разрешение «параллельного импорта» кинопродукции, то есть предоставление кинотеатрам возможности крутить фильмы зарубежных студий без договоров с ними. «Сейчас все больше обсуждений, что кино включат в параллельный импорт. Мы считаем важно, с учетом разгула пиратства, чтобы были выработаны новые правила игры, и мы могли зарабатывать на кино официально, с выплатой на счёт или по другой схеме. Голливудским студиям тоже невыгодно, чтобы кинобизнес умер, ведь тогда им просто некуда будет возвращаться», — отметила Ольга Зинякова, Президента сети кинотеатров «КАРО».
«Ну и, конечно, — добавляет Поникаровский, — третьей мерой должно быть вложение как можно большего количества средств в отечественный кинематограф, чтобы набирать туда как можно лучшие кадры, чтобы они делали современное и востребованное у зрителей кино».
«Хочется надеяться, что как-то все образуется, но пока даже намеков нет на это, увы, — ответил Алексей Бажин, основатель кинопрокатной компании «Иноекино», на вопрос редакции о перспективах российского кинорынка, — [в ближайшее время мы будем смотреть] то же, что и сейчас зритель видит в кинотеатрах. Российское кино, редкие авторские релизы, какие-то еще оставшиеся для перевыпуска повторы и разного рода проходняк».
Сходным образом описывает киноафишу ближайшего будущего и Татьяна Долженко, гендиректор компании «Про:взгляд»: «новое фестивальное кино, кино независимых студий и повторный прокат, а в следующем году – засилья большого российского патриотического кино».
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