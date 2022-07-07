Ждать ли хеппи-энд: когда в Россию вернуться голливудские премьеры? И как кинотеатры живут в новой реальности?

После Голливуда

Уход американский мейджеров тяжело ударил по российскому прокату — российские кинотеатры, по данным АВК, потеряли более половины выручки. В этих условиях число работающих кинозалов в стране сократилось более чем на треть (в мае сообщалось, что некоторые кинотеатры перешли на работу по выходным). «Кинотеатральная отрасль вообще одна из самых пострадавших в последние годы, — сказала редакции Ирина Корнева, директор по маркетингу cети кинотеатров «Мираж Синема». — В 2020 были локдауны, затем в 2021 QR-коды и ограничения на заполняемость зала (из-за которых мы потеряли до 70% выручки), а потом спецоперация и исход голливудских компаний. В результате мы потеряли еще 70% выручки, причем не от нормальных цифр 2019 года, а от тех 30%, что осталось после пандемии. Оборот, который мы сейчас получаем, конечно, не деньги, а слезы».

«Где-то на 90% [существующие проблемы] — следствие ухода американцев (крупных голливудских студий, — прим. Ред.) с российского рынка, — отметил Павел Поникаровский, член совета АВК. — Конечно, кинотеатры до этого существенно пострадали в пандемию, это был тяжелый период, но какого-то эха коронавируса мы не ощущаем. Главная проблема — уход голливудских мейджеров». В этих условиях владельцы кинозалов обратились к властям с просьбой о субсидиях, однако пока руководство страны не пошло на этот шаг. Впрочем, с проблемами столкнулись не только владельцы кинотеатров, но и прокатчики, которые закупают права на зарубежные фильмы и занимаются их распространением. Многие их зарубежные партнеры вслед за лидерами вроде Disney и Paramount также поставили работу в России на паузу.

«Ситуация изменилась очень сильно, мы не закупаем новые релизы, так как это технически невозможно, или крайне сложно и [связано с] огромным количеством рисков — посетовал Алексей Бажин, основатель кинопрокатной компании «Иноекино», — роялти тоже никто [из зарубежных кинокомпаний] не просит, так как все все понимают — отчисления просто не выплатить цивилизованным образом. Обслуживающий нас банк, например, под санкциями. За рубежом банки тоже боятся принимать [деньги из России], так как опасаются попасть под санкции». При этом Бажин подчеркнул, что отношения с зарубежными партнерами не испорчены, а поставлены на паузу. «Боюсь, что бессрочную», — добавил он.

Татьяна Долженко гендиректор компании «Про:взгляд», напротив, отметила, что основная масса зарубежных поставщиков контента (из числа партнеров «Про:взгляд») работает в прежнем режиме. Тем не менее она сообщила, что некоторые постоянные партнеры все же приостановили продажи для территории России «в частности некоторые из американских, скандинавских, британских». Еще одним вызовом для прокатчиков (в особенности тех, кто работает с авторским кино) стали отмена российской рекламы в YouTube и блокировка Meta*. «Продвижение в социальных сетях для нас ключевой инструмент, — отметил Даниил Горошко основатель кинокомпании «A-One». — Многие стандартные инструменты, на которых приходилось приблизительно 70% промо, сейчас недоступны. Это, например, таргетинг на Facebook*, в YouTube, в Instagram*. Поэтому приходится думать об альтернативных вариантах того, как рассказать аудитории о фильмах».