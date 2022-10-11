Контент российских онлайн-кинотеатров сократился впервые за все время их существования

Согласно исследованию информационно-аналитического агенства TelecomDaily, о котором пишет РБК, за последние полгода сильнее всего опустела библиотека онлайн-кинотеатра «Иви», а именно на 42% — с 14,7 тысяч фильмов и сериалов по итогам первого квартала 2022 года до 8,5 тысяч по итогам третьего. На втором месте Kion, потерявший 11% контента — сейчас библиотека сервиса насчитывает 10,1 тысячи наименований.

Онлайн-кинотеатр Okko за полгода потерял 5% от всего контента: на сегодняшний день здесь доступны 15,5 тысячи фильмов и сериалов, тогда как в начале года их было 16,3 тысячи. Аналогичная динамика у «Кинопоиска»: в конце сентября библиотека сервиса насчитывала 11,1 тысячи наименований.

По данным аналитиков, единственным сервисом, который не потерял, а, наоборот, нарастил контент, стал Wink (+7%). В первом квартале 2022 года его библиотека насчитывала 9,6 тысячи фильмов и сериалов, в третьем квартале — уже 10,3 тысячи.

«Альтернативный контент, к которому относятся продукты независимых студий, а также Индии или Кореи, не может в полной мере заменить уход голливудских фильмов и имеет очень сегментированный спрос», — отмечет глава агенства Денис Кусков. В числе других причин, озвученных экспертом, фактически истекшие лицензионные договоры на архивных контент.

Напомним, кассовые сборы российских кинотеатров за год упали на 70%. В сентябре 2022 года бокс-офис составил 1,034 миллиарда рублей. Всего за прошедший месяц было продано 3,696 миллиона билетов — это на 6% меньше, чем в августе, и на 69% меньше, чем год назад.