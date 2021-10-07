Если вы не слышали о сериале «Игра в кальмара» — с вами что-то не так! Вот почему он №1 на Netflix в 90 странах мира

Все разом будто с ума посходили: в TikTok, Instagram и, конечно же, в топе Netflix уже который день звучит название «Игра в кальмара». Это южнокорейский сериал про игры на выживание, который умудрился приглянуться буквально каждому. Специально для «Собака.ru» о проекте рассказывает Дмитрий Барченков.
Представьте, как-нибудь вы придете домой, а ваш ребенок не вернулся из школы, застряв в жесткой игре на выживание. Она началась внезапно утром, когда школьники обнаружили в своих классах странную говорящую голову. Эта псевдоигрушка только и умела, что отворачиваться, заводить считалочку и убивать всех двигающихся, если такие ей попадутся на глаза. Так начиналась «Страшная воля богов» – крайне изобретательный, но недожатый с точки зрения мифологии фильм японского режиссера Такаси Миике.
С такой же, в детстве безобидной, а в кинопространстве убийственной забавы по сути открывается «Игра в кальмара» – сериал Netflix, который больше десяти лет не мог найти реализации внутри корейских студий и с приходом международного стримингового сервиса добрался до зрителей. И, вот, по части зрелищности, наполненности кровью и, в целом, жанра «Игра в кальмара» будто бы десять лет назад и застряла. 456 игроков, каждый из которых должен крупные суммы денег коллекторам или бандитам, получают шанс заработать миллиарды в местной валюте. Надо лишь дожить до конца турнира из шести различных игр. Каждая берет начало в корейском детстве (дворовая «игра в кальмара» – как раз среди них), а заканчивается выпущенными кишками одного или сотни из игроков. Все это мы уже где-то видели: в уже упомянутой «Страшной воле богов», в чрезмерной жестокой франшизе «Пила», в яркой инди-ленте «Эксперимент “Офис», да даже в российском сериале «Колл-центр», где зверства были не столь яркими, пожалуй, но, кстати, тоже прилетали из детства – разве что советского, а не корейского.
Но, как у любого крепкого сериала, у «Игры в кальмара» есть двойное драматическое дно. И этим он, безусловно, не может не подкупать. Если какие-нибудь «Голодные игры», как и что-то из уже названного, подключали нас к персонажам, которые вынуждены жить исключительно в мире турнира, то автор сериала Хван Дон Хек показывает главных героев в разное время и в разных местах. Мы четко понимаем, почему зависимый от ставок Сон Ки Хун (снова в центре внимания мужчина средних лет, но да ладно!), одаренный вор-брокер Чхо Сан Воо, или беженка Кан Сэ Бек принимают те или иные решения в значимые ходы игр. За девять эпизодов успеваем проникнуться каждым из важных для движения сюжета персонажей, прожить вместе с ним или ней настоящую драму и действительно расчувствоваться в финале – очевидно, спасение в таких историях ждет единицы.
По-хорошему ломается хайконцепт и внедрением дополнительных линий. Примечателен Хван Чун Хо, молодой полицейский, который попадает на остров игры, чтобы найти своего брата. Его поиски – еще один сюжетный движок, который хватает тебя за ногу в те моменты, когда игроки несколько упускаются из виду. В этом смысле слова Хвана Дон Хек о многочисленных доработках сценария за годы, пока сериал лежал на полке, выглядят очень правдоподобно.
Больше же всего жанрово-драматический сериал выдается социальным подтекстом. Зомби-апокалипсис «Поезд в Пусан», или психологический триллер «Воспоминания об убийстве» цепляли не столько мастерским жонглированием жанровым каноном, сколько актуальностью: один твердил об общественном расслоении, а другой – про коррупцию, замалчивание и прочие грехи полицейской системы. «Игра в кальмара» умело встраивается в этот ряд: очень богатые, говорит нам автор, сталкиваются с похожими проблемами, что и нищие; деньги верховодят любыми принципами; от закредитованности мы не убежим и в светлом мире расчудесного будущего.
Радостно, что народные мстители — те, кто готов бороться с таким порядком, у любых систем тоже есть, но об этом, кажется, будет уже второй сезон «Игры в кальмара». Недвусмысленный последний кадр первого упорно даёт намеки. Официальных подтверждений еще нет, но, поверьте, совсем скоро посыпятся твитты о решении продлить проект. Уж слишком резонансными он получился!
Текст: Дмитрий Барченков
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