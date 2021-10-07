Если вы не слышали о сериале «Игра в кальмара» — с вами что-то не так! Вот почему он №1 на Netflix в 90 странах мира

Представьте, как-нибудь вы придете домой, а ваш ребенок не вернулся из школы, застряв в жесткой игре на выживание. Она началась внезапно утром, когда школьники обнаружили в своих классах странную говорящую голову. Эта псевдоигрушка только и умела, что отворачиваться, заводить считалочку и убивать всех двигающихся, если такие ей попадутся на глаза. Так начиналась «Страшная воля богов» – крайне изобретательный, но недожатый с точки зрения мифологии фильм японского режиссера Такаси Миике.

С такой же, в детстве безобидной, а в кинопространстве убийственной забавы по сути открывается «Игра в кальмара» – сериал Netflix, который больше десяти лет не мог найти реализации внутри корейских студий и с приходом международного стримингового сервиса добрался до зрителей. И, вот, по части зрелищности, наполненности кровью и, в целом, жанра «Игра в кальмара» будто бы десять лет назад и застряла. 456 игроков, каждый из которых должен крупные суммы денег коллекторам или бандитам, получают шанс заработать миллиарды в местной валюте. Надо лишь дожить до конца турнира из шести различных игр. Каждая берет начало в корейском детстве (дворовая «игра в кальмара» – как раз среди них), а заканчивается выпущенными кишками одного или сотни из игроков. Все это мы уже где-то видели: в уже упомянутой «Страшной воле богов», в чрезмерной жестокой франшизе «Пила», в яркой инди-ленте «Эксперимент “Офис», да даже в российском сериале «Колл-центр», где зверства были не столь яркими, пожалуй, но, кстати, тоже прилетали из детства – разве что советского, а не корейского.