Объявлены лауреаты телевизионной премии «Эмми»-2021. «Корона» и «Тед Лассо» — абсолютные триумфаторы

Минувшей ночью в Лос-Анджелесе прошла 73-я церемония награждения победителей телевизионной премии «Эмми». Абсолютными триумфаторами в этом году стали драматический сериал «Корона» от Netflix и комедийный «Тед Лассо» от Apple TV.
«Тед Лассо»
Лучший драматический сериал
«Корона»
Лучший комедийный сериал
«Тед Лассо»
Лучший мини-сериал
«Ход королевы»
Лучшая мужская роль в драматическом сериале
Джош О’Коннор («Корона»)
Лучшая женская роль в драматическом сериале
Оливия Колман («Корона»)
Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале
Тобайас Мензис («Корона»)
Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале
Джиллиан Андерсон («Корона»)
Джиллиан Андерсон в образе Маргарет Тэтчер, «Корона»
Лучшая мужская роль в комедийном сериале
Джейсон Судейкис («Тед Лассо»)
Лучшая женская роль в комедийном сериале
Джин Смарт («Хитрости»)
Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале
Бретт Голдстин («Тед Лассо»)
Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале
Ханна Уэддингхэм («Тед Лассо»)
Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме
Юэн Макгрегор («Холстон»)
Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме
Кейт Уинслет («Мейр из Исттауна»)
Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале или телефильме
Эван Питерс («Мейр из Исттауна»)
Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале или телефильме
Джулианна Николсон («Мейр из Исттауна»)
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