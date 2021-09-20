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Кино и сериалы

Объявлены лауреаты телевизионной премии «Эмми»-2021. «Корона» и «Тед Лассо» — абсолютные триумфаторы

Минувшей ночью в Лос-Анджелесе прошла 73-я церемония награждения победителей телевизионной премии «Эмми». Абсолютными триумфаторами в этом году стали драматический сериал «Корона» от Netflix и комедийный «Тед Лассо» от Apple TV. 

«Тед Лассо»

Лучший драматический сериал

«Корона»

Лучший комедийный сериал

«Тед Лассо»

Лучший мини-сериал

«Ход королевы»

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

Джош О’Коннор («Корона»)

Лучшая женская роль в драматическом сериале

Оливия Колман («Корона»)

Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале

Тобайас Мензис («Корона»)

Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале

Джиллиан Андерсон («Корона»)

Снова гол: Почему нам всем нужно смотреть второй сезон футбольной комедии «Тед Лассо», которая работает как психотерапия?

Джиллиан Андерсон в образе Маргарет Тэтчер, «Корона»

Лучшая мужская роль в комедийном сериале

Джейсон Судейкис («Тед Лассо»)

Лучшая женская роль в комедийном сериале

Джин Смарт («Хитрости»)

Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале

Бретт Голдстин («Тед Лассо»)

Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале

Ханна Уэддингхэм («Тед Лассо»)

Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме

Юэн Макгрегор («Холстон»)

Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме

Кейт Уинслет («Мейр из Исттауна»)

Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале или телефильме

Эван Питерс («Мейр из Исттауна»)

Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале или телефильме

Джулианна Николсон («Мейр из Исттауна»)

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