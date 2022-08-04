Названа дата выхода сиквела «Джокера» Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли

Продолжение фильма «Джокер», в котором Хоакин Феникс вернется к роли главного врага Бэтмена, выйдет на большие экраны 4 октября 2024 года — ровно через пять лет после выхода первого фильма. По сюжету ленты, принесшей актеру «Оскар» за лучшую мужскую роль первого плана, Артур Флек, скромный и незаметный человек, возвращается в Готэм-Сити после продолжительного отсутствия. Неудачливый комик планирует ухаживать за стареющей матерью, одновременно с этим пытаясь вновь начать свою карьеру. Но его прошлое скрывает тайну — история семьи Флеков связана с Уэйнами, богатейшей семьей Готэма.

Дату релиза сиквела «Джокера» Warner Bros. объявила сразу после известий о том, что студия отказалась от «Бэтгерл» с бюджетом в 90 миллионов долларов — несмотря на то, что фильм DC почти завершен. Как отмечает Variety, даже без «Бэтгерл» в календаре фильмов Warner Bros. нуждается в новой истории о враге Бэтмена, чтобы «наладить связь со зрителями и спасти свое испытывающее трудности подразделение DC Comics».

Детали сюжета сиквела «Джокера» пока держатся в тайне, известно только предполагаемое название «Joker: Folie à Deux» — такой заголовок получил сценарий, который на ранее опубликованных Тоддом Филлипсом кадрах читает исполнитель главной роли Хоакин Феникс. Одну из главных ролей в ленте может исполнить Леди Гага, тогда как сам сиквел станет мюзиклом.

Напомним, о том, что продолжение фильма «Джокер» планируется к разработке, сообщалось еще в 2019 году. Филлипс обратился к Warner Bros. с предложением снять сиквел в начале октября — перенос сроков, вероятно, связан с пандемией. Тогда режиссер планировал снять несколько отдельных фильмов о происхождении разных персонажей комиксов DC, однако эту идею не поддержал глава студии Тоби Эммерих — он посоветовал ограничится одним сиквелом «Джокера».