Тодд Филлипс и Хоакин Феникс приступили к работе над сиквелом «Джокера»

Главный герой фильма «Джокер» Артур Флек — скромный и незаметный человек, который возвращается в Готэм-Сити после продолжительного отсутствия. Неудачливый комик планирует ухаживать за стареющей матерью, одновременно с этим пытаясь вновь начать свою карьеру. Но его прошлое скрывает тайну — история семьи Флеков связана с Уэйнами, богатейшей семьей Готэма.

Детали сюжета сиквела «Джокера» пока держатся в тайне, известно только предполагаемое название «Joker: Folie à Deux» — такой заголовок получил сценарий, который на опубликованных Филлипсом кадрах читает Феникс.

«Дословно переводимое как «общее безумие» или «безумие на двоих», folie à deux — это неспециалистский термин, обозначающий общее бредовое расстройство. Это может быть отсылкой к тому, подлость Артура воспринята Готэм-Сити в первом фильме, и также может означать, что продолжение Филлипса покажет режиссерскую интерпретацию главного (и, на самом деле, единственного) партнера Джокера в жизни, преступлении и безумии — Харли Квинн», — пишет Variety.

Напомним, о том, что продолжение фильма «Джокер» планируется к разработке, сообщалось еще в 2019 году. Филлипс обратился к Warner Bros. с предложением снять сиквел в начале октября — перенос сроков, вероятно, связан с пандемией. Тогда режиссер планировал снять несколько отдельных фильмов о происхождении разных персонажей комиксов DC, однако эту идею не поддержал глава студии Тоби Эммерих — он посоветовал ограничится одним сиквелом «Джокера».