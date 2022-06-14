Леди Гага и сиквел-мюзикл: каким может быть продолжение «Джокера» Тодда Филлипса?

О подробностях сиквела «Джокера» пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на собственные источники. По данным издания, певица и актриса Леди Гага в настоящий момент ведет переговоры о том, чтобы сыграть в паре с Хоакином Фениксом. Подробности о характере ее персонажа держатся в тайне, однако, если рассматривать варианты исходя из того, что в комиксах Джокер известен прежде всего своими отношениями с психиатром Arkham Asylum Харли Куин, предположительно, Гага сыграет именно ее.

Также источники издания говорят о том, что продолжение «Джокера» станет мюзиклом. Опыт работы в данном жанре в Филлипса уже есть — он продюсировал ленту «Звезда родилась», главные роли в котором исполнили Брэдли Купер и Леди Гага.

Главный герой фильма «Джокер» Артур Флек — скромный и незаметный человек, который возвращается в Готэм-Сити после продолжительного отсутствия. Неудачливый комик планирует ухаживать за стареющей матерью, одновременно с этим пытаясь вновь начать свою карьеру. Но его прошлое скрывает тайну — история семьи Флеков связана с Уэйнами, богатейшей семьей Готэма.

Детали сюжета сиквела «Джокера» пока держатся в тайне, известно только предполагаемое название «Joker: Folie à Deux» — такой заголовок получил сценарий, который на ранее опубликованных Тоддом Филлипсом кадрах читает исполнитель главной роли Хоакин Феникс.