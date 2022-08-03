Кинокомпания Warner Bros. отказалась от релиза фильма «Бэтгерл»

Фильм, на который потратили около 90 млн долларов, не будут показывать ни в кинотеатрах, ни на стриминговом сервисе HBO Max. По данным источников, отказ от публикации ленты связан с изменением направления бренда супергероики студии.

По мнению руководства Warner Bros., экранизациям комиксов DC лучше оставаться крупными кинотеатральными релизами и потенциальными блокбастерами, продвигаемыми по всему миру.

Инсайдеры настаивают, что отказ от «Бэтгерл» не связан с качеством отснятого материала или желанием авторов фильма. Источники полагают, что с помощью отказа от выпуска фильма студия решила списать налоги. Руководство Warner Bros. посчитало, что это лучший способ максимально сократить затраты после слияния с Discovery.

Режиссерами картины выступали Адиль Эль Арби и Биляль Фаллах. В съемках принимали участие Лесли Грейс, Дж.-К.Симмонс, Майкл Китон и Брендан Фрейзер.

В СМИ сообщалось, что кинокомпания рассматривает возможность выпуска фильма в прокат. Однако в июне, незадолго до слияния с Discovery, глава студии Тоби Эммерих покинул свой пост. После этого «Бэтгерл» не стали упоминать на фестивале Comic-Cоn в Сан-Диего в июле.