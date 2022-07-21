От «Майора Грома» до «Серебряных коньков»: Где в Петербурге снимали недавние кинохиты (карта с маршрутом внутри!)?

Гостиница «Астория»

Где находится: Большая морская ул., 39

Вообще в «Астории» бывали многочисленные персонажи из кино советского: например, герои Евгения Миронова из «Невероятных приключений итальянцев в России», Евгения Жженова из «Судьбы резидента» и Александра Збруева из «Двух билетов на дневной сеанс». Последний продолжил эту «традицию» посещений и после распада СССР. Именно у «Астории» его персонаж Женя встречает в фильме Дмитрия Астрахана 1991 года «Ты у меня одна» секс-работника в исполнении Александра Лыкова.

Но это все дела давно минувших лет. Нам же важнее, что здесь по сюжету селится Елена Ивановна (Виктория Исакова) из «Нежности» — успешная финансистка, несчастная в личной жизни. Она пытается выиграть пари у подруги и доказать, что за 24 часа сможет найти в Петербурге партнера на одну ночь. «Нежность» как короткий метр Анна Меликян сняла для аукциона Action! Светланы Бондарчук и Евгении Поповой. Это же стало началом большой дружбы с Еленой Ивановной, вернее — проект превратился в сериал, география которого расширилась даже до Абхазии и Сочи. Но основной сюжетной крючок «Нежности» строится вокруг случайной встречи как раз в петербургской гостинице.