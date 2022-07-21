От «Майора Грома» до «Серебряных коньков»: Где в Петербурге снимали недавние кинохиты (карта с маршрутом внутри!)?

Петербург — идеальная съемочная площадка под открытым небом, где создавался и город непарадной красоты из фильмов Балабанова, и булгаковская «Москва», и «Лондон» из «Шерлока Холмса». Про них «Собака.ru» уже рассказывала в своих гидах. На этот раз в центре внимания — недавние фильмы и сериалы. Как всегда, маршрут с картой!
Гостиница «Астория»
Где находится: Большая морская ул., 39
Вообще в «Астории» бывали многочисленные персонажи из кино советского: например, герои Евгения Миронова из «Невероятных приключений итальянцев в России», Евгения Жженова из «Судьбы резидента» и Александра Збруева из «Двух билетов на дневной сеанс». Последний продолжил эту «традицию» посещений и после распада СССР. Именно у «Астории» его персонаж Женя встречает в фильме Дмитрия Астрахана 1991 года «Ты у меня одна» секс-работника в исполнении Александра Лыкова.
Но это все дела давно минувших лет. Нам же важнее, что здесь по сюжету селится Елена Ивановна (Виктория Исакова) из «Нежности» — успешная финансистка, несчастная в личной жизни. Она пытается выиграть пари у подруги и доказать, что за 24 часа сможет найти в Петербурге партнера на одну ночь. «Нежность» как короткий метр Анна Меликян сняла для аукциона Action! Светланы Бондарчук и Евгении Поповой. Это же стало началом большой дружбы с Еленой Ивановной, вернее — проект превратился в сериал, география которого расширилась даже до Абхазии и Сочи. Но основной сюжетной крючок «Нежности» строится вокруг случайной встречи как раз в петербургской гостинице.
Елагин дворец
Где находится: Елагин остров, 4, лит. Б
Особняк в стиле классицизма в уже отреставрированном виде (восстановление шло с 2016 по 2020 годы) появился в первом успешном российском супергеройском блокбастере «Майор Гром». У здания свое первое убийство совершает Чумной Доктор, поджигая машину карикатурного сына миллиардера Кирилла Гречкина с ним самим внутри. Да, тот якобы живет в Елагином дворце. Сразу после преступления сюда же прибудет Игорь Гром, пытаясь задержать таинственного мстителя. Но (спойлер!) поимка пройдет неудачно. Впрочем, любителей Петербурга в этот экшн-момент больше волнует, не перекинется ли огонь на здание!
Кронштадт
Где находится: о. Котлин
С 1996 года Кронштадт перестал быть закрытым городом, но кино, кстати, тут снимали, несмотря на статус, и в советское время. Именно он появляется в «Мичмане Панине» и «Острове сокровищ». С 1990-х морские пейзажи города фортов стали еще более востребованы у кинематографистов. Часть сцен «Меченосца», «Адмирала», «Кочегара» и «Гадких лебедей» снималась здесь.
Из недавних проектов — в Кронштадте создавал свой мрачный нуар «Шторм» Борис Хлебников. Действие сериала происходит в непоименованном приморском городе, который следователь Градов (Александр Робак) готов разрушить, как Кинг-Конг, лишь бы спасти возлюбленную (Анна Михалкова). На самом деле в Кронштадте частично снимала проект «Чиновница» с Викторией Толстогановой и Оксана Карас. Хотя место действия сериала по сюжету — придуманный Порт-Новопетровск.
Улица Зодчего Росси и Площадь Островского
Где находится: ул. Зодчего Росси и пл. Островского
Небольшая улица, ведущая от Александринского театра к Ломоносовской площади, а также площадь Островского в фильме «Майор Гром: Чумной Доктор» объяты пламенем во время массовых погромов и драк. Как рассказывал нам режиссер Олег Трофим, эти съемки на натуре потребовали невероятной бумажной работы — чтобы согласовать с администрацией все необходимые перекрытия. Хотя в блокбастере картинка быстро переключается (на набережную Зимней канавки, где тоже, по сюжету, беспорядки), пожалуй, эти сцены одни из самых эффектных во всем фильме.
Атланты
Где находится: Миллионная ул., 35
У Атлантов, что «держат небо на каменных руках» (а точнее — портик Нового Эрмитажа) у все той же Зимней канавки, также постоянно есть камео в кино. Из недавних — в «Дуэлянте», «Девятой» и «Шерлоке в России». Но, пожалуй, наиболее эффектное — в сериальном дебюте Данилы Козловского «Карамора». В проекте в жанре альтернативной истории именно рядом с Атлантами происходят массовые столкновения — транспаранты из красного кумача с революционным лозунгами «Свобода, равенство, братство» прилагаются.
Инженерный замок
Где находится: Садовая ул., 2
Еще одна полюбившая кинематографистами локация — ее удобно использовать, не слишком осложняя движения в городе из-за перекрытий. Особенно, когда речь идет об исторических (или псевдоисторических) проектах. Но на этот раз выделим особо «Серебряные коньки». Во дворе Инженерного замка для фильма залили ярмарочный каток с подсветкой. Свет — вообще главный хайлайт «Коньков» после льда. Настолько ярким (в прямом смысле слова) зимний Петербург не был еще ни в одном кино. При этом чуть ли не половина действия проходит на реках и каналах Петербурга — Мойку и Крюков для безопасности съемок покрывали настилами, сперва испугавшими жителей города.
Вообще же предреволюционный Петербург в «Коньках» такое же важное действующее лицо, как и персонажи фильма. Вот главная героиня спешит по Гороховой улице или гуляет по Соляному переулку. Большинство же сцен снимали в классических городских локациях: в Мраморном (об этом ниже), Владимирском и Шереметевском дворцах. Часть — за пределами Петербурга: во Всеволожске возвели целый город площадью в 10 тысяч квадратных метров.
Мраморный дворец
Где находится: Миллионная ул., 5/1
Да, именно в Мраморном дворце, где хранятся работы Роя Лихтенштейна и проходят самые экспериментальные выставки Русского музея, снимали интерьеры для «Серебряных коньков». Но куда интереснее здание представлено во все том же «Майоре Громе». Тут якобы находится отдел полиции, в котором служит Игорь Гром. Правда, используется лишь вид снаружи — экстерьер. Внутренне убранство снимали в другом месте — бывшем здании банка на Невском проспекте, где смогли учесть все нюансы вроде оттенков дерева и как на них преломляется свет.
Двор на Каменноостровском проспекте
Где находится: Каменноостровский проспект, 24
Бонусная и относительно секретная локация. На нее могли обратить внимание те, кто ждет релиза эстетизирующего насилие арт-триллера Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал». Главный герой — ищущий прощения НКВДшник (Юра Борисов) — мчится по Петербургу, в том числе на фоне эффектных граффити. Эти сцены снимали в одном из самых разрисованных дворов города. Специально для фильма стены покрыли рисунками реплик с картин Малевича, Филонова и Петрова-Водкина. Сейчас, правда, поверх них уже появились новые граффити.
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