От «Оби-Вана Кеноби» до «Очень странных дел»: 24 лучших сериала мая 2022-го

Спин-офф «Звездных войн» с Юэном Макгрегором «Оби-Ван Кеноби», продолжение «Очень странных дел», история Sex Pistols в версии режиссера «На игле» Дэнни Бойла, а также костюмная драма с Клэр Дэйнс и Томом Хиддлстоном «Змей в Эссексе» — «Собака.ru» рассказывает о главных сериалах мая.
«Лестница» / The Staircase, премьера (HBO Max)
Детективная драма со звездным кастом основана на реальных событиях — в начале нулевых писателя Майкла Питерсона подозревали в убийстве жены, которая упала с лестницы. По его версии, она оступилась на ступеньках из-за действия алкоголя и валиума. В сериале сыграли Колин Ферт, Тони Коллетт, Дэйн ДеХаан, Патрик Шварценеггер и Софи Тернер. Режиссером проекта стал среди прочих Антонио Кампос («Дьявол всегда здесь»).
С 5 мая, HBO Max
«Пентаверат» / The Pentaverate, премьера (Netflix)
Один из режиссеров «Дряни» Тим Киркби снял эксцентричную сай-фай-комедию с Майком Майерсом, в которой тот выступает сразу в нескольких ролях (образ с очками в крупной роговой оправе тоже есть). Будут шутки про иллюминатов и заговоры, а также Лидия Уэст из «Это грех» и Кигэн-Майкл Ки из «Шмигадуна».
С 5 мая, Netflix
«Кларк» / Clark, премьера (Netflix)
Шведский сериал посвящен реально существовавшему грабителю Кларку Олофссону — именно действия его жертв криминалист Нильс Бейерот впервые обозначил как «стокгольмский синдром». По сюжету в 1973 году Олофссон с приятелем нападают на банк на площади Норрмальмсторг в шведской столице. При этом захваченные ими заложники в какой-то момент встали на их сторону. Заглавную роль в проекте играет Билл Скарсгард — один из сыновей Стеллана Скарсгарда.
С 5 мая, Netflix
«Кэнди» / Candy, премьера (Hulu)
Триллер с Джессикой Бил и Мелани Лиски основан на реальных событиях — истории религиозной домохозяйки из Техаса Кэнди Монтгомери, которая вдруг зарубила топором свою подругу. Позже она утверждала, что произошедшее было самообороной. Дело вызвало большой резонанс в Америке 1980-х. (Не будем спойлерить, каким оказался вердикт суда.) Среди создательниц сериала — Дженнифер Гетцингер, работавшая над «Почему женщины убивают».
С 9 мая, Hulu
«Родители года» / Breeders, 3 сезон (FX)
Возвращается ситком о сложностях родительства с Мартином Фриманом в роли простого британца с работой, женой (Дэйзи Хаггард) и детьми. Паре предстоит сражаться с новыми вызовами: как быть, если ребенок все больше отдаляется и когда сепарацию все же стоит провести.
С 9 мая, FX, «Кинопоиск»
«Хитрости» / Hacks, 2 сезон (HBO)
Обласканная американской критикой драмеди про стареющую артистку стендапа Дебору Вэнс с блистательной Джин Смарт в главной роли возвращается. Напомним, в первом сезоне агенты уговорили ее нанять Аву — авторку-феминистку из поколения зумеров (Ханна Эйнбиндер). Во втором — они отправятся в совместный тур. К касту также присоединится Лори Меткаф из «Леди Берд».
С 12 мая, HBO Max
«Абсурд», премьера (Premier)
Недавно на Premier закончился показ сериала Анны Пармас «Исправление и наказание» с шутками про пенитенциарную систему Россию. Там это была утопия про образцовую колонию-поселение, которую замначальника в исполнении Анны Михалковой превращала в «город Изумрудный, идя дорогой трудной». В новом проекте речь вновь о провинциальном исправительном учреждении. Генерал решает заменить перед визитом комиссии настоящих заключенных на актеров. В сериале заняты Андрей Мерзликин, Алексей Маклаков, Юрий Чурсин и Анна Старшенбаум.
С 12 мая, Premier
«Нулевые», премьера (more.tv)
Продолжение документального проекта Сергея Минаева о недавней жизни в России. Исследовав девяностые, он перешел к нулевым. На повестке — восстание российского кино из небытия, старт «Дома-2» и мода на русский рэп. Среди героев сериала — Федор Бондарчук, Константин Хабенский, Алена Долецкая, Артемий Лебедев, Тимур Бекмамбетов и даже Петр Листерман (да-да).
С 12 мая, more.tv, Wink
«Змей в Эссексе» / The Essex Serpent, премьера (Apple TV+)
Костюмная драма с Клэр Дэйнс, Томом Хиддлстоном и Клеманс Поэзи по мотивам одноименного бестселлера Сары Перри — уроженки Эссекса. Не удивительно, что именно в этом графстве происходит основное действие. Правда, не в современности, а конце 19 века. Верящая в научный прогресс эмансипированная вдова Кора (Дэйнс) переезжает сюда из Лондона. Используя рациональное мышление, она намерена разгадать локальную легенду: в одной из деревушек графства якобы живет мифическое чудовище — Змей из Эссекса. В расследовании ей помогает местный викарий. Но происходит трагедия.
С 13 мая, Apple TV+
«Смычок», премьера (Start)
Драматический сериал рассказывает о юном скрипаче из Пятигорска Сене. Он приезжает в Петербург, чтобы поступить в консерваторию, но становится кладменом. Главную роль в проекте играет еще один претендент на звание «российского Тимоти Шаламе» — 20-летний Марк Эйдельштейн («Шестнадцать +»). Режиссером «Смычка» стал Александр Цой («Когда она приходит»).
С 13 мая, Start
«Жилой комплекс „Роза"» / Jangmi maensyeon, премьера (Tving)
Корейский триллер рассказывает, как Джи-На (Лим Джи-ен) вместе с детективом Мин-Су (Юн Гюн-сан) пытается найти свою пропавшую сестру. Им кажется, что в исчезновении замешан кто-то из обитателей ЖК, в котором живут родители девушки. Режиссером сериала стал Чхан, снявший «Бабушку Ке-чхун» с Юн Е-джон из «Минари».
С 13 мая, Tving
«Линкольн для адвоката» / The Lincoln Lawyer, премьера (Netflix)
Проект Netflix рассчитан на тех, кто не смотрел экранизацию детективного романа Майкла Коннелли 2011 года с Мэттью Макконахи (или забыл ее основной сюжет). В сериальной версии адвоката Микки Холлера играет Мануэль Рульфо. Главный герой разбирается с личной жизнью — двумя бывшими женами — и попутно решает юридические кейсы. Среди создателей сериала — работавший над «Почему женщины убивают» Дэвид Гроссман.
С 13 мая, Netflix
«Разговоры с друзьями» / Conversations with Friends, премьера (Hulu)
После невероятного успеха сериала по роману «Нормальные люди» режиссер Ленни Абрахамсон и сценаристка Элис Бирч взялись за экранизацию еще одного текста Салли Руни — ее литературного дебюта «Разговоры с друзьями». Это также история взросления миллениалов и их запутанных отношений с другими и самими собой. Подруги-студентки Фрэнсис (дебютантка Элисон Оливер) и Бобби (Саша Лэйн) заводят роман с молодой супружеской парой (Джемайма Керк и Джо Элвин). Основной сюжет вновь разворачивается в Ирландии — в Дублине.
С 15 мая, Hulu, «Кинопоиск»
«Жена путешественника во времени» / The Time Traveler's Wife, премьера (HBO)
Шоураннер «Шерлока» Стивен Моффат снял сериал по бестселлеру Одри Ниффенеггер, который когда-то вдохновил его и на сценарий эпизода «Девушка в камине» «Доктора Кто». Протагонист Генри (Тео Джеймс) из-за редкого генетического заболевания перемещается во времени, поэтому к жене Клэр (Роуз Лесли) он приходит в разные моменты ее жизни. Например, когда она еще ребенок, а ему уже за 30.
С 15 мая, HBO
«Нулевой пациент», премьера («Кинопоиск»)
Основанный на реальных событиях драматический сериал рассказывает о первой крупной вспышке ВИЧ в СССР в 1988 году. Она произошла в детской больнице в Калмыкии. Молодой врач Кирсан Аюшев (Аскар Ильясов) понимает, что у его маленьких пациентов — симптомы малоизученной в стране болезни. К ситуации в регионе подключается ученый из Москвы Дмитрий Гончаров (Никита Ефремов). Также в касте проекта — Елизавета Шакира («Контейнер»), Евгения Манджиева, Павел Майков и Евгений Стычкин. Последний стал и режиссером сериала вместе с Сергеем Трофимовым («Девятаев»). Сценарий написал Олег Маловичко («Метод»).
С 19 мая, «Кинопоиск»
«Анджелин» / Angelyne, премьера (Peacock)
Яркий и красочный проект посвящен феномену поп-культуры США, который обыгрывался в «Симпсонах» и «Футураме». В 1980-х на билбордах страны стала появляться девушка в откровенных нарядах и провокационных позах. Так певица под псевдонимом Анджелин пыталась прорекламировать свое творчество, скрывая при этом кто она, откуда и сколько ей лет. Тайна была раскрыта лишь в 2017 году — в The Hollywood Reporter сообщили, что мистификацию придумала мигрантка из Польши Рени Голдберг. Певицу играет Эмми Россам из «Бесстыжих».
С 19 мая, Peacock
«Любовь, смерть и роботы» / Love, Death & Robots, 3 сезон (Netflix)
Спродюсированная Тимом Миллером (режиссер «Дэдпула») и Дэвидом Финчером анимационная антология возвращается уже с третьим сезоном. После восторженно принятой зрителями первой части продолжение критики, в основном, ругали (рецензию «Собака.ru» читайте здесь). Тем интереснее узнать, учли ли создатели недочеты при отборе новых эпизодов. В третьей части их будет восемь.
С 20 мая, Netflix
«Ночное небо» / Night Sky, премьера (Amazon Prime)
Шоураннеру Дэниэлу С. Коннолли («Лонгмайр») удалось заполучить в свой проект сразу двух лауреатов «Оскара» — Дж. К. Симмонса и Сисси Спейсек. Они играют пожилую супружескую пару, которая с помощью портала регулярно перемещается на другую планету: чтобы просто полюбоваться видами. Однажды они встречают незнакомца (Чай Хансен), которого принимают за инопланетянина.
С 20 мая, Amazon Prime
«АМОРЕ MORE», премьера (Kion)
Актриса Яна Гладких («Пищеблок», «Доктор Лиза») дебютирует как режиссер сериалов (в ее послужном списке уже есть фильм — комедия «Красотка в ударе»). Это драмеди о сложностях в отношениях пар среднего возраста. Георгий (Андрей Бурковский) пытается объяснить своей девушке Алисе (сама Гладких), что он полиамор. А повар Сергей (Юрий Чурсин) вместе с женой Еленой (Александра Урсуляк) пытаются вернуть страсть в свою сексуальную жизнь.
С 20 мая, Kion
«ЮЗЗЗ», премьера (Premier)
Сумевший справиться с хтоническим романом «Немцы» режиссер Стас Иванов на этот раз снял криминальную драму о влюбленных из противоборствующих банд Ростова-на-Дону. Равиль ввязывается в незаконный бизнес, чтобы заработать на учебу в США, но встречает племянницу босса вражеской группировки. В касте сериала — Антон Кузнецов, Кузьма Котрелев, Мария Мацель и Мария Машкова.
С 24 мая, Premier
«Оби-Ван Кеноби» / Obi-Wan Kenobi, премьера (Disney+)
Режиссер «Мандалорца» Дебора Чоу сняла еще один спин-офф «Звездных войн» — о джедае Оби-Ване Кеноби, которого играет Юэн Макгрегор. Тот живет на Татуине и присматривает за юным Люком Скайуокером. В сериале также появятся актеры Хейден Кристенсен (Дарт Вейдер), Джоэл Эдгертон и Бонни Пессе.
С 25 мая, Disney+
«Домашнее поле», премьера (more.tv)
Дебют компании Hype Film в сериалах — проект про футбольную тренершу Елену Волкову (Светлана Устинова). Она соглашается руководить провинциальным клубом «Красный ястреб», консервативные игроки которого не настроены воспринимать женщину-начальника. Это адаптация норвежского сериала «На своем поле». Помимо Устиновой, в проекте играют Максим Матвеев, Иван Янковский и другие.
С 26 мая, more.tv
«Очень странные дела» / Stranger Things, первая половина 4 сезона (Netflix)
Выросшие (буквально!) на наших глазах герои «Очень странных дел» теперь старшеклассники. В четвертом сезоне, который разбит на две части, тинейджеров ждет множество приключений: от сражения с монстром Векной до выяснения причин одержимости Виктора Крила (Роберт Инглунд), который убил свою семью. Шоураннеры проекта братья Даффер обещают, что наконец-то станет понятно, почему в городке Хоукинсе происходят многочисленные сверхъестественные события. Но это еще не финал. Четвертый сезон станет для сериала предпоследним.
С 27 мая, вторая половина — с 1 июля, Netflix
«Пистолет» / Pistol, премьера (Hulu)
Панк-драма Дэнни Бойла («На игле», «Миллионер из трущоб») о Sex Pistols основана на мемуарах гитариста группы Стива Джонса (его тут играет Тоби Уоллес из «Молочных зубов»). Сидом Вишесом стал Луис Патридж («Энола Холмс»), Гленом Мэтлоком — Кристиан Лис («Страшные сказки»), а Джонни Роттеном — Энсон Бун («Холодное озеро»). Появится в сериале и дизайнер Вивьен Вествуд — ее роль у Талулы Райли из «Под водой». Кстати, реальный Джон Лайдон (настоящее имя Джонни Роттена) — фронтмен и автор большинства песен Sex Pistols — выступил против съемок и угрожал создателям иском.
С 31 мая, Hulu
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