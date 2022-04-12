Знакомьтесь, Анар Халилов — актер из «Этерны», которого все зовут «российским Шаламе»

Лермонтовский князь Звездич (ждем на экранах в 2022-м!) и сладкая карамелька (по собственному признанию!) сыграл главную роль наследного принца в фэнтези-сериале «Этерна». А Тимоти Шаламе? Шаламе тут ни при чем!
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Анар, в «Этерне» ты сыграл изгнанного потомка правящей династии. Прямо как Тимоти Шаламе в «Дюне», Анар!
Скажи мне, только честно, я когда-нибудь избавлюсь от сравнения с Шаламе? (Смеется.) Были пробы, и я просто сказал режиссеру: «Вы же понимаете, что это моя роль? Вы никого лучше не найдете». Но! Такая железная уверенность не всегда со мной. Все думают, что я самоуверенный, а я просто объективно оцениваю свои возможности. Роль Альдо исполнить мог только я, но с остальными ролями у меня часто нет такой уверенности. Особенно когда роль на сопротивление.
«Этерну» снял Александр Симонов — тот самый оператор, что отвечал за картинку в фильмах «Морфий» и «Груз 200» Алексея Балабанова. Что думаешь про проект с визуальной точки зрения?
«Этерна» не похожа эстетически на русский фильм. Например, у каждого из нас в команде нетипичные лица. Юра Чурсин, Денис Нурулин, Паша Крайнов, Сережа Гилев — красивые люди, но не с точки зрения модельных канонов. Это авторская красота, караваджийская, венецианская. Оператор этим круто воспользовался. Ну и мы не облажались, как артисты, я считаю.
Еще по поводу «Этерны»! (Сериал в жанре фэнтези был создан по мотивам романов Веры Камши и снят в павильонах «Ленфильма», где выстроили декорации с оммажем шумерской и византийской архитектуре. В центре сюжета война за престол выдуманного мира под названием Кэртиан, наследником которого является Альдо Ракан. — Прим. ред.) Мы как-то разговаривали с Сережей Горошко, твоим коллегой по «Этерне», насчет внимания, которое обрушилось на него после выхода «Майора Грома». Временами ему было тяжело, а тебе как?
Тяжело? Я создан для популярности. В семь лет я ходил по улице и думал, как странно, что меня не знают прохожие. Я никогда не был «не готов» к успеху. Мама утверждает, что я постоянно говорю «Я». (Смеется.) «Этерна» — огромная вселенная, у которой есть гигантская фанбаза, поэтому к моменту релиза поклонники уже писали нам письма, отправляли рисунки. Я это обожаю. Мне от славы не тяжело. Мне тяжело, что она пока не так масштабна, как я хочу.
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Признавайся, смотрел перед репетициями «Гардемарины, вперед!» и «Три мушкетера»?
Смотрел в детстве, но уже ничего не помню. Но я смотрел перед съемками зарубежное кино. Я реально думаю, что иностранные актеры лучше меня, любопытнее. (Смеется.) Я смотрел фильмы, разыгрывал сцены параллельно с артистами, со стороны, наверное, странно выглядел. Меня спрашивают: «Анар, ты не играешь в театре. Как ты живешь без актерских тренингов?» Я считаю, что тренинги ты сам можешь придумать, если наблюдательный и знаешь свой актерский организм. Для этого не обязательно играть в театре.
Почему именно такие референсы?
Я очень много смотрю зарубежных сериалов, потому что активно учу английский. Нужно максимальное погружение в язык, и сериалы для этого идеально подходят. Из русского кино я особенно люблю сказки! Например, понравились «Серебряные коньки». Русская сказка. Я посмотрел и кайфанул, специально познакомился потом с актрисой Соней Присс и высказал ей свой восторг.
Анар, ты родился в Баку, но ваша семья вскоре переехала в Краснодарский край. Как проходило детство?
Я жил до 15 лет в маленькой станице под городом Ейском. Это была практически деревенька. Ходил в школу и цирковую студию, занимался бальными танцами. Работал в цирке со своей мамой. Сначала продавал какие-то хахаряшки перед выступлениями, потом был клоуном и ассистентом мамы — кидал в нее ножи, у нас был совместный номер. Заработал таким образом на первый кассетный плеер. По этим словам легко понять, сколько мне на самом деле лет, да? Потому что все думают, что мне 20. Кринж!
Уверена, сейчас все пойдут гуглить, сколько тебе на самом деле. Расскажи, как тебя воспитывали.
Я рос с мамой и бабушкой. Бабушка меня баловала, разумеется. А мама выступала в роли кнута. Но мне ничего не запрещали. Я поздно приходил домой, делал что хочется, говорил, что хочется. Рос свободным, и эта свобода не перетекла в распущенность. Я не пью, не курю, не принимаю наркотики — душный в этом плане! Не ем мясо, сахар, занимаюсь спортом. Тотальное отсутствие запретов оказалось идеальным методом воспитания. Мне если запретить — я это сразу сделаю.
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Расскажи про один (идеальный) день Анара в Москве.
Я просыпаюсь, стою в планке минут семь–восемь… Я реально душнила получаюсь, да? (Смеется.) Пока варится каша с ягодами и медом, отжимаюсь, растягиваюсь, завтракаю, выхожу из дома. Дальше — хаос из съемок, встреч, примерок, репетиций. Домой вваливаюсь в полночь и обещаю себе наладить режим. Но это невозможно.
Есть такой странный эпизод в твоей биографии: ты учился на ландшафтного дизайнера! Что это было?
Сам не понял. Я только-только переехал в Москву и поступил учиться на дизайнера, на бюджет. Подумал тогда: «Вау, Москва меня приняла!» И спустя год в ужасе осознал, что делаю что-то не то. Я публичный парень, люблю вспышки камер, выступления на сцене. Поэтому я быстренько бросил дизайн и поступил в Щукинское.
Недавно ты стал сотрудничать с Dior! (интервью было взято до 24 февраля — Прим.ред.) Во-первых, поздравляю, во-вторых, как это было?
Увлекательная история. Сидел я, значит, ел бутерброд с сыром, запивая его чаем с ромашкой, как дед. Включил ролик Vogue про 24 часа с Робертом Паттинсоном — он там поехал в Париж, чтобы обсудить с директором Dior выпуск нового аромата. Сижу смотрю, и на четвертой минуте мне звонят представители модного дома и приглашают сотрудничать. Я готов был для них камеру переключить и показать, что прямо в ту же секунду смотрел про них ролик. До сих пор в шоке от совпадения.
Про что тебя в интервью не спрашивают?
Меня не спрашивают про что-то умное. Про то, что касается интеллектуальной стороны вопроса. В глазах многих я просто сладкая карамелька.
И как тебе в таком амплуа?
Просто супер. Я не претендую на место Шульман или Познера, но знаю, каков на самом деле. Мне нравится в середине диалога ляпнуть что-то неожиданное и умное. У людей случается шок, это весело. Они слышат то, чего от такого парня, как я, не ожидают. Людей сбивает моя внешность, и я это принимаю. Серьезно относиться к своему интеллекту — скучно.
Говорят, у тебя непростой характер.
Характер непростой, да. Потому что я вспыльчивый, особенно в работе из-за повышенных требований от себя и, как следствие, от окружающих. Я жутко вспыльчивый. Но во мне много любви! Я могу наорать, но в этом не будет зла. Обниму и поцелую, если не прав. Всегда!
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На встречи с тобой лучше не опаздывать?
Ага. Если человек опоздал на 5 минут, для меня он опоздал на 20. Я всегда приезжаю заранее. Кстати, перед съемками я обычно читаю интервью людей, которые уже добились успеха, и правила их жизни присваиваю себе.
Это читерство!
Я читаю формулу их успеха, проверяю, работает ли правило в моей жизни, и дальше решаю, оставить себе или отказаться. Из последнего запомнил «никогда не общаться с людьми, у которых не горят глаза». Не помню, чья это фраза. Но она классная, потому что ты можешь реально выбирать тех, кто тебя окружает. С волками жить — по-волчьи выть. Вот это все, понимаешь? Какой бы ты сильной и независимой личностью не был (да-да, я про себя!), на твое подсознание, на твою речь, даже на твое интонирование влияет окружение.
Работает такой подход?
Да. Все мои друзья — избранные, немного сумасшедшие. Ты общаешься с человеком, вроде нормально-нормально, а потом понимаешь, что он на грани нервного срыва. Я обожаю таких людей! Они ходят по тоненькому лезвию и вокруг меня собираются, остаются.
В производстве сейчас сразу два российских проекта с твоим участием — «Маскарад» и «Наследие». Что за проекты и в каких ролях нам тебя ждать?
«Маскарад» — классика по Лермонтову, которая происходит в наши дни. Я там с прямыми волосами, представляешь? Играю князя Звездича, который по пьесе вообще персонаж отрицательный, мстительный, ходит по балам и разбивает женские сердца. В центре «Наследия» — антиутопия и апокалипсис! В мире происходит катастрофа и остаемся только мы, выжившие. Съемки проходили в Абхазии, у проекта получился очень красивый визуал — снимал Антон Зенкович. По трейлеру невозможно поверить, что это русский бренд. Картинка почти нетфликсовская.
Текст: Алина Исмаилова
Стиль: Иоан Белый
Ассистент стилиста: Мира Шу
Визаж и волосы: Полина Еланская
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