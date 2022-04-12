Знакомьтесь, Анар Халилов — актер из «Этерны», которого все зовут «российским Шаламе»

Анар, в «Этерне» ты сыграл изгнанного по­томка правящей династии. Прямо как Ти­моти Шаламе в «Дюне», Анар!

Скажи мне, только честно, я когда-нибудь избавлюсь от сравнения с Шаламе? (Смеется.) Были пробы, и я просто сказал режиссеру: «Вы же понимаете, что это моя роль? Вы никого лучше не найдете». Но! Такая железная уверенность не всегда со мной. Все думают, что я самоуверенный, а я просто объективно оцениваю свои возможности. Роль Альдо исполнить мог только я, но с остальными ролями у меня часто нет такой уве­ренности. Особенно когда роль на сопротивление.

«Этерну» снял Александр Симонов — тот самый оператор, что отвечал за картинку в фильмах «Морфий» и «Груз 200» Алексея Балабанова. Что думаешь про проект с ви­зуальной точки зрения?

«Этерна» не похожа эстетически на русский фильм. Например, у каждого из нас в команде нетипичные лица. Юра Чурсин, Денис Нурулин, Паша Край­нов, Сережа Гилев — красивые люди, но не с точки зрения модельных канонов. Это авторская красота, караваджийская, венецианская. Оператор этим кру­то воспользовался. Ну и мы не облажались, как арти­сты, я считаю.

Еще по поводу «Этерны»! (Сериал в жанре фэнтези был создан по мотивам романов Веры Камши и снят в павильо­нах «Ленфильма», где выстроили декорации с оммажем шумерской и византийской ар­хитектуре. В центре сюжета война за престол выдуманного мира под названием Кэртиан, наследником которого является Альдо Ра­кан. — Прим. ред.) Мы как-то разговаривали с Сережей Горошко, твоим коллегой по «Этер­не», насчет внимания, которое обрушилось на него после выхода «Майора Грома». Вре­менами ему было тяжело, а тебе как?

Тяжело? Я создан для популярности. В семь лет я ходил по улице и думал, как странно, что меня не знают про­хожие. Я никогда не был «не готов» к успеху. Мама утверждает, что я постоянно говорю «Я». (Смеется.) «Этерна» — огромная вселенная, у которой есть гигантская фанбаза, поэтому к моменту релиза поклон­ники уже писали нам письма, отправляли рисунки. Я это обожаю. Мне от славы не тяжело. Мне тяжело, что она пока не так масштабна, как я хочу.