От «Ники» до «Волка с Уолл-стрит»: Что смотреть в кинотеатрах в мае

«Телохранитель киллера» /The Hitman's Bodyguard (2017), «Телохранитель жены киллера» / Hitman's Wife's Bodyguard (2020)

Комедийный боевик, в котором Райн Рейнольдс, Сэмюэл Л. Джексоном, Сельма Хайек и Гари Олдман соревнуются, кто же больше раз использует обсценные слова на единицу экранного времени, возвращается в прокат. При этом вместе с продолжением — обе части дилогии в кино пойдут с 5 мая. В первом фильме один из лучших в мире телохранителей (Рейнольдс) должен гарантировать безопасность профессиональному киллеру (Джексон), от которого не раз защищал своих клиентов. Во втором — помогает его жене (Хайек) вызволить мужа из заложников.

С 5 мая