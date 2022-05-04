От «Ники» до «Волка с Уолл-стрит»: Что смотреть в кинотеатрах в мае

Байопик советской поэтессы Ники Турбиной с Елизаветой Янковской, возвращение «Волка с Уолл-стрит» Мартина Скорсезе и киноальманаха «Кофе и сигареты» Джима Джармуша, а также новый фильм автора «Пугала» Дмитрия Давыдова — «Собака.ru» рассказывает о главных картинах, которые выйдут в прокат в мае.
«Супергерои» / Supereroi
Автор ставших хитом в России «Идеальных незнакомцев» итальянец Паоло Дженовезе снял новой ромком — и опять о сложностях человеческих взаимоотношений. Иррациональная художница (Жазмин Тринка) и прагматичный физик (Алессандро Борги из «Дьяволов») влюбляются друг в друга, пытаясь пронести своим чувства через время и пространство. Бонус картины — виртуальное путешествие по Милану, острову Понца, Марракешу и Копенгагену: во всех этих локациях происходит ее действие.
С 5 мая
«Где Анна Франк» / Where Is Anne Frank
Анимационная картина, среди продюсеров которой в том числе и Александр Роднянский, все же выходит в прокат в России. Это фантазийная история о том, как в современном Амстердаме со страниц дневника Анны Франк сходит Китти — ее воображаемая подруга, к которой еврейская школьница обращалась в рассказах о своих переживаниях во время Второй мировой войны. Анну озвучила 19-летняя Эмили Кэри, Китти — Руби Стоукс, играющая Франческу Бриджертон в сериале «Бриджертоны».
С 5 мая
«Война Раи Синициной» / Milchamta shel Raya Sinitsina
Документальный фильм Ефима Грабоя рассказывает про пережившую блокаду Ленинграда Раису Синицину — все это время она работала медсестрой в госпитале. Лента получила награды за лучшую режиссуру и лучшую операторскую работу на киносмотре DocAviv-2020, за лучший дебютный полнометражный фильм и операторскую работу от Израильской ассоциации документального кино, а также приз зрительских симпатий фестиваля Doker.
С 5 мая
«Вечеринка на вылет» / Murder Party
Переживающий настоящий ренессанс жанр комедийного детектива в этом фильме использует как сюжетный прием настольные игры. Архитектор Жанна оказывается на вечеринке в доме семьи Джагер, владеющей империей по выпуску «настолок». Когда одного из присутствующих убивают, ей приходится сыграть во все знаменитые игры, чтобы вычислить преступника.
С 5 мая
«Телохранитель киллера» /The Hitman's Bodyguard (2017), «Телохранитель жены киллера» / Hitman's Wife's Bodyguard (2020)
Комедийный боевик, в котором Райн Рейнольдс, Сэмюэл Л. Джексоном, Сельма Хайек и Гари Олдман соревнуются, кто же больше раз использует обсценные слова на единицу экранного времени, возвращается в прокат. При этом вместе с продолжением — обе части дилогии в кино пойдут с 5 мая. В первом фильме один из лучших в мире телохранителей (Рейнольдс) должен гарантировать безопасность профессиональному киллеру (Джексон), от которого не раз защищал своих клиентов. Во втором — помогает его жене (Хайек) вызволить мужа из заложников.
С 5 мая
«Кофе и сигареты» / Coffee and Cigarettes (2003)
Знаменитый черно-белый философский киноальманах Джима Джармуша ни о чем и обо всем с Биллом Мюрреем, Роберто Бениньи, Игги Попом, Томом Уэйтсом, Кейт Бланшетт и много кем еще вернется на большие экраны. Показы проводит компания «Иноекино», поэтому все сеансы будут на языке оригинала (то есть английском) и с субтитрами.
С 12 мая
«Флешбэк» / Memory
В боевике режиссера «Казино Рояль» и «Маски Зорро» Мартина Кэмпбелл Лиам Нисон играет киллера, который из-за внутреннего кодекса чести оказался в немилости и у своего босса, и у правоохранителей. В касте проект также Моника Беллуччи и Гай Пирс.
С 12 мая
«Улей» /Hive
Драма Блерты Башолли участвовала в программе «Мировое кино» «Сандэнса», где получила сразу три награды: за режиссуру, гран-при и приз зрительских симпатий. Правда, на «Оскаре» картине повезло меньше — она, как и «Купе номер 6», не вышла из шорт-листа. Это история Фахрие, чей муж пропал без вести в Косово. Она пытается, несмотря на ограничения патриархального общества, построить свой бизнес и жить самостоятельно.
С 12 мая
«Этому быть!» / Presque
Наивная франко-швейцарская драмеди снята Бернар Кампаном и Александром Жольеном, они же играют в ней главные роли — двух максимально непохожих друг на друга людей, которые вынуждены вместе добираться на юг Франции. Как водится в такого рода историях, к концу пути все подружатся, помирятся и начнут прислушиваться не только к себе.
С 12 мая
«Дышите свободно»
Мелодраму с Евгением Ткачуком, Полиной Пушкарук и Полиной Агуреевой по своему собственному сценарию Сергей Бодров-старший снимал в Петербурге и Ленобласти. Это история про сильно заикающегося Илью, который обращается за помощью к доктору Черкассовой, но внезапно оказывается в любовном треугольнике. В него влюбляется сама врач, а он — в девушку Веру.
С 12 мая
«Нелегал»
Драму о мигранте из Бишкека снял Дмитрий Давыдов — один из лидеров самобытного якутского кино. Именно после победы на «Кинотавре» его фильма «Пугало» о так называемом «феномене якутского кино» узнали вообще все. Главный герой новой картины Давдова мечется по Якутску, пытаясь отыскать что-то, неведомое даже ему самому.
С 12 мая
«Волк с Уолл-стрит» / The Wolf of Wall Street (2013)
Фильм Мартина Скорсезе из эпохи, когда у Леонарда ДиКаприо еще не было «Оскара», а Марго Робби играла объективируемых подружек главного героя, возвращается в прокат в России — со второй попытки (показы обещали еще в апреле). Новости о ре-релизе уже породили волну мемов. Например, про предложение о продаже ручки — за рубли.
С 19 мая
«Стриптизерши» / Hustlers (2019)
Еще один ре-релиз мая — фильм, основанный на статье журналистки Джессики Пресслер (ее же текст вдохновил создателей сериала «Изобретая Анну» на Netflix). Певица и актриса Дженнифер Лопес в компании Констанс Ву, Джулии Стайлз и Кеке Палмер играет здесь стриптизершу, которая отбирает деньги у богатых воротил с Уолл-Стрит.
С 19 мая
«Начни сначала» / Second Act (2018)
В прокат возвращается и жизнеутверждающая мелодрама — все с той же Дженнифер Лопес. Ее героиня Майя преодолевает синдром самозванца с помощью фальшивого резюме. Так ее принимают на работу в большую корпорацию.
С 19 мая
«Особые приметы: красавчик» / Segni particolari: bellissimo (1983)
Режиссерско-сценарный дуэт Франко Кастеллано и Джузеппе Моччиа снял множество комедий, любимых еще советскими зрителями: от «Укрощения строптивого» до «Безумно влюбленного». Главную роль в них — тоже по традиции — играл Адриано Челентано. Ничего не меняется и в «Особые приметы: красавчик». Челентано тут исполнил роль писателя Маттиа, которые платит юной соседке, чтобы она изображала его дочь.
С 19 мая
«Четыре хороших дня» / Four Good Days (2020)
Сын Габриэля Гарсиа Маркеса и один из режиссеров сериалов «Клан Сопрано» и «Клиент всегда мертв» Родриго Гарсия снял драму с Гленн Клоуз и Милой Кунис о взаимоотношениях матери и дочери, борющейся с наркозависимостью. Фильм был номинирован на «Оскар» за лучшую песню.
С 19 мая
«Ника»
Байопик Ники Турбиной — прославившейся в раннем детстве советской поэтессы. Выросшая Ника (Елизавета Янковская) потеряла способность писать, лечится в 27 лет от алкоголизма и пытается ужиться с деспотичной и властной матерью (Анна Михалкова). Фильм участвовал в программе американского фестиваля South by Southwest (SXSW), где Янковская получила приз за выдающуюся актерскую работу.
С 19 мая
«Решала: Брат»
В 2012-м году первый фильм «Решала» стал феноменом: снятая без поддержки государства бурятская картина вдруг оказалась невероятно популярна в интернете. Позже история стала франшизой, а в прокат выходит уже четвертая ее часть. Она посвящена одному из братьев — Каше, который решил завязать с криминалом ради любимой девушки.
С 19 мая
«Окончательный монтаж» / Coupé
Фильм-открытие Каннского кинофестиваля этого года — хоррор-комедия Мишеля Хазанавичуса («Артист») с Роменом Дюрисом. Это история про съемки, в которых все идет не так. Ведущая актриса плохо играет, главный актер напивается, а на группу вдруг нападают настоящие зомби.
С 19 мая
«Точка кипения» / Boiling Point
Бенефис Стивена Грэма («Большой куш», «Табу») — напряженная драмеди про шеф-повара, на которого в канун Рождества свалились все возможные проблемы. К нему в ресторан приходит инспекция, знаменитый критик и инвестор, требующий немедленно вернуть вложенные в предприятие деньги.
С 26 мая
«Мой папа – вождь»
Незатейливая семейная комедия Егора Кончаловского с Дмитрием Нагиевым в главной роли по сценарию Кирилла Плетнева. Пропавший много лет назад моряк дальнего плавания оказывается жив. И даже сделал своеобразную карьеру — стал вождем африканского племени. Вернувшись в цивилизацию, он продолжает пытаться жить по законам джунглей.
С 26 мая
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