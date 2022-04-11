Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии, который должен был пройти летом 2022 года, перенесен на неопределенный срок. Прием заявок на участие в конкурсных программах также остановлен.
«Мы вынуждены сообщить, что Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии переносится на неопределенный срок. Мы останавливаем прием заявок и в ближайшее время обязательно свяжемся с теми, кто подал свои работы на конкурс», — говорится в сообщении оргкомитета фестиваля. Все дополнительные вопросы просят направлять по адресу info@newhollandsp.com.
В 2022 году Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии должен был пройти в третий раз — с 29 июля по 3 августа на острове и других площадках Петербурга. Прием заявок на участие в конкурсной программе был открыт в декабре 2021 года, подать их можно было до 12 апреля включительно.
Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии организован в 2019 году командой проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация», основанного в 2011 году Романом Абрамовичем и Дашей Жуковой, меценатами в области культуры и искусства в России.
В 2020 году фестиваль прошел в гибридном формате, совместившем онлайн и офлайн показы. Гран-при получила лента «Облако в ее комнате». Все средства, полученные от онлайн-просмотров, были направлены на помощь бездомным людям в благотворительную организацию «Ночлежка». В 2021-ом фестиваль вновь прошел в офлайн-формате: 81 фильм конкурсной и специальных программ был показан на площадках Новой Голландии, в киноцентре «Родина» и в Доме Кино. Гран-при основного конкурса и 15 тысяч евро получил фильм «Девушка и паук» Рамона Цюрхера и Сильвана Цюрхера.
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