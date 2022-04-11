«Мы вынуждены сообщить, что Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии переносится на неопределенный срок. Мы останавливаем прием заявок и в ближайшее время обязательно свяжемся с теми, кто подал свои работы на конкурс», — говорится в сообщении оргкомитета фестиваля. Все дополнительные вопросы просят направлять по адресу info@newhollandsp.com.

В 2022 году Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии должен был пройти в третий раз — с 29 июля по 3 августа на острове и других площадках Петербурга. Прием заявок на участие в конкурсной программе был открыт в декабре 2021 года, подать их можно было до 12 апреля включительно.