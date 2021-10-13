Гран-при основного конкурса и 15 тысяч евро получил фильм «Девушка и паук» Рамона Цюрхера и Сильвана Цюрхера (Швейцария). Приз жюри и 10 тысяч евро достался картине «Пятна» Мерави Герима (США). В жюри полного метра в этом году вошли кинокритики Барбара Вурм (Германия) и Зара Абдуллаева (Россия), а также режиссер Адильхан Ержанов (Казахстан).

В конкурсе короткого метра три равноценных приза по 5 тысяч евро получили авторы работ «В поисках Алины» (Рокхайя Марьеме Бальде, Швейцария, Сенегал), «Двухсотлетие» (Пабло Альварес-Меса, Колумбия) и «Чувства летающих» (Данила Липатов, Россия, Германия). Специальным упоминанием жюри отметило фильм «Девушка с лемонграссом» Пом Бунсермвичи (Таиланд). Короткий метр судили кинокритик Василий Корецкий (Россия), режиссеры Майя Швейцер (Германия) и Маша Годованная (Россия).

По решению национального жюри лучшим российским фильмом фестиваля признана картина Екатерины Селенкиной «Обходные пути». Специальное упоминание получил фильм «Бобок» Александры Карелиной и Ивана Якушева. Российские фильмы конкурсной программы и «Сделано в России» судило национальное жюри: исследователь кино Дмитрий Фролов, режиссер Мария Игнатенко и продюсер Сергей Корнихин.