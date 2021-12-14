Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии открывает прием заявок на 2022 год

В основной конкурс принимаются первые и вторые игровые фильмы продолжительностью от 45 минут, снятые в 2021 и 2022 годах. В конкурс короткого метра принимаются документальные, экспериментальные и игровые работы продолжительностью до 45 минут, снятые в 2021 и 2022 годах режиссерами, которые еще не дебютировали в полном метре.

Подать заявку на участие в конкурсной программе можно до 12 апреля 2022 года включительно. Призовой фонд фестиваля составит 40 000 евро, оценивать работы будет международное жюри. Заявки платные и подаются через платформу FilmFreeway. Подробности можно посмотреть здесь.

Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии стремится стать главной платформой дебютного кино в России, поддерживая оригинальные и самобытные высказывания и авторов, которые не боятся экспериментов. Фестиваль организован в 2019 году командой проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация», основанного в 2011 году Романом Абрамовичем и Дашей Жуковой, меценатами в области культуры и искусства в России.

В 2020 году фестиваль прошел в гибридном формате, совместившем онлайн и офлайн показы. Гран-при получила лента «Облако в ее комнате». Все средства, полученные от онлайн-просмотров, были направлены на помощь бездомным людям в благотворительную организацию «Ночлежка». В 2021-ом фестиваль вновь прошел в офлайн-формате: 81 фильм конкурсной и специальных программ был показан на площадках Новой Голландии, в киноцентре «Родина» и в Доме Кино. Гран-при основного конкурса и 15 тысяч евро получил фильм «Девушка и паук» Рамона Цюрхера и Сильвана Цюрхера.