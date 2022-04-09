Уиллу Смиту на 10 лет запретили посещать церемонию вручения «Оскара»

Американская киноакадемия запретила актеру Уиллу Смиту посещать церемонию вручения «Оскар» и все остальные ее мероприятия в течение 10 лет. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление президента и главного исполнительного директора Академии кинематографических искусств и наук США Дэвида Рубина и Дона Хадсона.
Авторы письма выражают благодарность комику Крису Року за то, что он «сохранил самообладание в чрезвычайных обстоятельствах», а также всех всем присутствующим на церемонии «за их уравновешенность и грацию».
Также они добавили, что 94-я церемония вручения премии «Оскар» была омрачена «неприемлемым и вредным поведением», которое Уилл Смит показал на сцене.
Напомним, ранее стриминговый сервис Netflix приостановил съемки новой части «Плохих парней» с Уиллом Смитом после того, как актер ударил комика Криса Рока на церемонии вручения премии «Оскар».
Ранее Уилл Смит покинул американскую Академию киноискусств после инцидента на церемонии вручения премии «Оскар». Свой поступок он считает «шокирующим, болезненным и непростительным». Кроме того, он готов принять любые дополнительные последствия, которые Совет управляющих Академии сочтет целесообразными.
Напомним, в ночь на 28 марта прошла 92-я церемония вручения наград Американской киноакадемии. Но не только лауреаты стали главными событиями «Оскара». Уилл Смит дал пощечину комику Крису Року во время церемонии. В прямом эфире актер поднялся на сцену и отвесил оплеуху ведущему после шутки над женой Смита. Тогда Рок свел инцидент к шутке. А позже на церемонии Уилл Смит получил свой первый «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Король Ричард». Собрали подборку мемов — посмотрите, как в Сети реагировали на это.
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