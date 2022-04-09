Уиллу Смиту на 10 лет запретили посещать церемонию вручения «Оскара»

Авторы письма выражают благодарность комику Крису Року за то, что он «сохранил самообладание в чрезвычайных обстоятельствах», а также всех всем присутствующим на церемонии «за их уравновешенность и грацию».

Также они добавили, что 94-я церемония вручения премии «Оскар» была омрачена «неприемлемым и вредным поведением», которое Уилл Смит показал на сцене.