Netflix приостановил съемки фильма с Уиллом Смитом после скандала на «Оскаре»

Напомним, актер Уилл Смит покинул американскую Академию киноискусств после инцидента на церемонии вручения премии «Оскар». Свой поступок он считает «шокирующим, болезненным и непростительным». Кроме того, он готов принять любые дополнительные последствия, которые Совет управляющих Академии сочтет целесообразными.

Напомним, в ночь на 28 марта прошла 92-я церемония вручения наград Американской киноакадемии. Но не только лауреаты стали главными событиями «Оскара». Уилл Смит дал пощечину комику Крису Року во время церемонии. В прямом эфире актер поднялся на сцену и отвесил оплеуху ведущему после шутки над женой Смита. Тогда Рок свел инцидент к шутке. А позже на церемонии Уилл Смит получил свой первый «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Король Ричард». Собрали подборку мемов — посмотрите, как в Сети реагировали на это.