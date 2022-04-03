Netflix приостановил съемки фильма с Уиллом Смитом после скандала на «Оскаре»

Стриминговый сервис Netflix приостановил съемки новой части «Плохих парней» с Уиллом Смитом после того, как актер ударил комика Криса Рока на церемонии вручения премии «Оскар». Об этом пишет The Hollywood Reporter.
По данным издания, работа над съемками киноленты уже велась, а сам Смит получил сценарий. Однако за неделю до церемонии «Оскара» режиссер Дэвид Литч отказался от проекта и начал работать над фильмом с Райаном Гослингом для компании Universal. В настоящий момент неизвестно, заменит ли Netflix актера и режиссера. Съемки Fast and Loose приостановлены на неопределенный срок.
Фильм повествует о криминальном боссе, который потерял память после нападения. Со временем он начнет вспоминать, что вел двойную жизнь и был не только главарем преступной группировки, но и агентом ЦРУ под прикрытием.
Напомним, актер Уилл Смит покинул американскую Академию киноискусств после инцидента на церемонии вручения премии «Оскар». Свой поступок он считает «шокирующим, болезненным и непростительным». Кроме того, он готов принять любые дополнительные последствия, которые Совет управляющих Академии сочтет целесообразными.
Напомним, в ночь на 28 марта прошла 92-я церемония вручения наград Американской киноакадемии. Но не только лауреаты стали главными событиями «Оскара». Уилл Смит дал пощечину комику Крису Року во время церемонии. В прямом эфире актер поднялся на сцену и отвесил оплеуху ведущему после шутки над женой Смита. Тогда Рок свел инцидент к шутке. А позже на церемонии Уилл Смит получил свой первый «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Король Ричард». Собрали подборку мемов — посмотрите, как в Сети реагировали на это.
Комментарии (0)