Уилл Смит: дает пощечину Крису Року. Интернет: делает мемы. Как в Сети реагировали на главное событие «Оскара»

Рок объявлял претендентов в категории «Лучший документальный фильм». Комик пошутил об «удивительной, очень короткой прическе» Джады Пинкетт-Смит — жены Уилла Смита. Она в последнее время страдает от алопеции — аутоимунного заболевания, ведущего к выпадению волос. После этого Смит встал со своего места, поднялся на сцену, ударил Рока по лицу и велел ему «keep my wife's name out your f-ing mouth» — да так, что трансляцию даже приглушили. В кинотеатре «Долби» повисла неловкая пауза. «Разрулить» ситуацию попытался рэпер Пи Дидди, но это мало помогло.

В перерыве между инцидентом и объявлением лауреата в номинации «Лучший актер» Дензел Вашингтон посоветовал Смиту быть осторожным в такие моменты. Позже, получая свой «Оскар», Смит начал плакать. Он принес Року свои извинения и сказал, что в жизни важно защищать свою семью, как это делал его персонаж в фильме «Король Ричард» — Ричард Уильямс, отец теннисисток Серены и Винус Уильямс.