Уилл Смит стал лучшим актером по версии премии «Оскар»-2022

«Король Ричард» — спортивная драма режиссера Рейнальдо Маркуса Грина, главную роль в которой исполнил Уилл Смит. В центре сюжета — жизнь отца теннисисток Винус и Серены Уильямс. Действие разворачивается в 1988 году в Комптоне. Отец пяти дочерей Ричард Уильямс уже давно составил подробный план на будущее своих девочек и упорно ему следует, а из восьмилетней Винус и семилетней Серены он намеревается сделать звезд тенниса.

Несмотря на то, что Ричард и его жена Брэдли мало что понимают в подготовке профессиональных теннисисов, они сами тренируют дочерей и ставят им технику. Всемирно известный тренер Пол Коэн, который работает с Питом Сампрасом и Джоном Макинроем, соглашается на бесплатные уроки, но только для Винус. Тогда Ричард записывает занятия на камеру, и Брэнди на их основе начинает тренировать Серену.