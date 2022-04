От «Бумера» до «Волка с Уолл-стрит»: Что смотреть в кино в апреле

«Все везде и сразу» / Everything Everywhere All at Once

Неглупая фантастическая комедия имеет все шансы быть хорошо встреченной в прокате, хотя в других обстоятельствах вряд ли бы выстрелила. Это история Эвелин (Мишель Йео), которая путешествует между версиями своих жизней — где она то мастер боевых искусств, то оперная дива, то божество. А еще — главная героиня борется со злом, которое пытается уничтожить эти мультивселенные. Режиссерами и сценаристами проекта стали Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт, вместе сделавшие хулиганский фильм «Человек — швейцарский нож».

С 7 апреля