От «Бумера» до «Волка с Уолл-стрит»: Что смотреть в кино в апреле

«Чудеса» / Le meraviglie (2014)

Выигравший Гран-при Каннского кинофестиваля в 2014-м трогательный фильм Аличе Рорвахер о ста днях после детства выходил в прокат в России только в 2018 году. Зато возвращается в него четыре года спустя.

Отец-фермер хочет любой ценой оградить дочерей от опасностей мира. Четыре сестры, старшей из которых 14 лет, продолжают семейное дело — производство меда. Но к ним в глубинку приезжает телезвезда (Моника Белуччи), которая снимает реалити-шоу «Страна чудес».

С 14 апреля