От «Бумера» до «Волка с Уолл-стрит»: Что смотреть в кино в апреле

Кинотеатральный прокат в России пытается выжить без голливудских блокбастеров, применяя разные стратегии: от ре-релизов до покупки индийских фильмов. «Собака.ru» рассказывает о главных картинах этого апреля — от возвращений дилогии «Бумер» Петра Буслова и «Волка с Уолл-стрит» Мартина Скорсезе до новых лент Луи Гарреля и автора «Папа, сдохни!» Кирилла Соколова.
«Мистер Нокаут»
Брутальный байопик Валерия Попенченко «Мистер Нокаут» в прокат пошел 23 февраля — с компанией Disney. К апрелю его релиз перешел к «Кинотайму», и вот он снова окажется в кино и попробует собрать кассу. В снятом Артемом Михалковым фильме советского боксера играет Виктор Хориняк. Сергею Безрукову досталась роль его тренера, друга и наставника Григория Кусикьянца.
С 6 апреля
«Все везде и сразу» / Everything Everywhere All at Once
Неглупая фантастическая комедия имеет все шансы быть хорошо встреченной в прокате, хотя в других обстоятельствах вряд ли бы выстрелила. Это история Эвелин (Мишель Йео), которая путешествует между версиями своих жизней — где она то мастер боевых искусств, то оперная дива, то божество. А еще — главная героиня борется со злом, которое пытается уничтожить эти мультивселенные. Режиссерами и сценаристами проекта стали Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт, вместе сделавшие хулиганский фильм «Человек — швейцарский нож».
С 7 апреля
«Салют-7» (2017)
Ностальгическая драма с Владимиром Вдовиченко и Павлом Деревенко основана на реальной истории о стыковке советской спасательной экспедиции с беспилотным кораблем. Фильм возвращают в повторный прокат — видимо, в том числе и ко Дню космонавтики. За пять лет с момента релиза «Салюта-7» его режиссер Клим Шипенко успел на самом деле побывать на МКС и снять там материал для новой картины «Вызов».
С 7 апреля
«Тарас Бульба» (2009)
Еще один повторный релиз, которым, видимо, собираются спасть кинотеатральный прокат России — масштабная экранизация Владимиром Бортко повести Николая Гоголя. Заглавную роль в фильме играет украинский актер Богдан Ступка, которого не стало в 2012 году. Также в касте — Игорь Петренко, Владимир Вдовиченков, Михаил Боярский и Сергей Дрейден.
С 7 апреля
«Мальчик-дельфин»
Российско-турецкий «Мальчик-дельфин» вполне может стать главной детской новинкой апреля — конкурентов, кроме «Финника, у него в прокате практически нет. По крайнее мере, до выхода «Буки» в конце месяца. Сюжет сказки похож на историю Маугли, но в морской среде. Дельфиненок Снежок спасает маленького мальчика, выжившего в авиакатастрофе. Тот растет среди водных обитателей, пока его не изгоняет на сушу злой Осьминог.
С 7 апреля
«Вне закона» / Down by Law (1986)
Занимавшаяся ре-релизами до того, как это стали делать все, компания «Иноекино» выпускает фильм Джима Джармуша 1986 года. Претендовавшая на «Золотую пальмовую ветвь» Канн черно-белая картина рассказывает о трех героях, оказавшихся в одной камере в колонии: неудачнике-диджее Заке, сутенере Джеке и почти не владеющем английским языком итальянце Роберто. Их играют Том Уэйтс, Джон Лури и Роберто Бениньи.
С 14 апреля
«Чудеса» / Le meraviglie (2014)
Выигравший Гран-при Каннского кинофестиваля в 2014-м трогательный фильм Аличе Рорвахер о ста днях после детства выходил в прокат в России только в 2018 году. Зато возвращается в него четыре года спустя.
Отец-фермер хочет любой ценой оградить дочерей от опасностей мира. Четыре сестры, старшей из которых 14 лет, продолжают семейное дело — производство меда. Но к ним в глубинку приезжает телезвезда (Моника Белуччи), которая снимает реалити-шоу «Страна чудес».
С 14 апреля
«Пласт»
Криминальная драма с Владимиром Вдовиченковым и Кириллом Кяро про контрабанду янтаря. Двое друзей детства, которые не смогли разбогатеть в 1990-е, получают задание от босса перевезти крупную партию минералоидов. Но у одного из них появляется свой план, как распорядиться товаром. Съемки фильма проходили в местах добычи янтаря в России — Калининграде, Зеленоградске, Светлогорске и Янтарном.
С 14 апреля
«Подельники»
Документалист Евгений Григорьев («Хенд Мейд», «Про рок») дебютирует в игровом кино историей, основанной на реальных событиях. У 10-летнего Ильи убивают отца, а преступник остается безнаказанным. Ребенок решает отомстить ему самостоятельно. В фильме играют Юра Борисов, Лиза Янковская и Павел Деревянко. Последний получил приз «Кинотавра»-2021 за лучшую мужскую роль.
С 14 апреля
«Обратимая реальность»
Фантастический триллер о примате реального над виртуальным с Павлом Чинаревым, Верой Колесниковой, Тимофеем Трибунцевым и рейтингом «12+». Оперативник расследует злоупотребления в компании «Новая жизнь», которая занимается обеспечением приключений в цифровом мире — там возможно все и нельзя умереть. Ему кажется, что утечка информации идет через сотрудницу Вику.
С 14 апреля
«Закат» / Sundown
Драма с Тимом Ротом и Шарлоттой Генсбур — работа автора «Нового порядка» Мишеля Франко — участвовала в конкурсе Венецианского кинофестиваля в прошлом году. Это вновь разговор о социальном неравенстве и возможности (или нет) его нивелирования. Богатая супружеская пара на курорте в Акапулько ссорится другом с другом и своими детьми.
С 14 апреля
«Родители строгого режима»
«Родители строгого режима» — второй полный метр для Никиты Владимирова как режиссера (его дебют «Бабки» тоже сейчас идет в кино). В главных ролях внук Алисы Бруновны Фрейндлих снял свою бабушку и Александра Адабашьяна. Они играют супружескую пару, которая для перевоспитания сажает под «домашний арест» своего 38-летнего сына. Тот — мэр города (Евгений Ткачук).
С 14 апреля
«Оторви и выбрось»
В своем дебюте «Папа, сдохни!» режиссер Кирилл Соколов деконструировал фигуру отца и через черную комедию в духе Тарантино говорил о патриархате и домашнем насилии. На этот раз десакрализация ожидает матерей. Фильм через утрированные литры крови и намеренно не слишком реалистичные увечья рассказывает о борьбе вышедшей из колонии Оли (Виктория Короткова) за дочь, которую ей не хочет отдавать бабушка ребенка — ее родная мама (Анна Михалкова). Та даже нанимает киллера — бывшего сожителя и полицейского (Александр Яценко). Самыми зрелыми в мире сходящих с ума взрослых оказываются дети.
С 21 апреля
«Невыносимая тяжесть огромного таланта» / The Unbearable Weight of Massive Talent
Криминальная постмодернистская комедия с Николасом Кейджем в роли Николаса Кейджа. Его карьера буксует, дети с ним не разговаривают, но он все еще надеется сняться у Тарантино. В дополнение периодически ему видится он сам из 1990-х, который ругает его за съемки в малобюджетных картинах и упущенные возможности.
С 21 апреля
«Бумер» (2003), «Бумер: Фильм второй» (2006)
Как и до этого «Брата», «Бумер» выпускают в повторный прокат дилогией — с 21 апреля можно увидеть сразу обе части. Хотя культовым в случае фильмов Петра Буслова остался, пожалуй, лишь первый фильм, в котором «никого не жалко» — четырех друзей-бандитов (Владимир Вдовиченков, Андрей Мерзликин, Максим Коновалов и Сергей Горобченко), что уходят от погони на своем черном BMW.
С 21 апреля
«Королевская битва» / Batoru rowaiaru (2000)
Еще один ре-релиз апреля. На волне успеха сериала «Игры в кальмара» все отмечали, как же корейский проект похож на японский кровавый триллер-антиутопию с Такеши Китано в одной из главных ролей. Он играет учителя, который вывозит своих учеников на остров для участия в шоу. Цель «игры» — убить всех остальных, потому что в результате выжить должен только один школьник. У фильма даже были продолжения, но их зрители встретили достаточно прохладно.
С 21 апреля
«Первый Оскар»
Героический фильм Сергея Мокрицкого — история про студентов-операторов Льва Альперина и Ивана Майского, которые в Великую Отечественную войну отказались уехать в эвакуацию и сняли документальные кадры битвы за Москву. За свою работу они получили «Оскар». В главных ролях — Тихон Жизневский, Антон Момот и Дарья Жовнер.
С 21 апреля
«Этот новый мир» / La croisade
Луи Гаррель вновь снимает себя самого и Летицию Касту в главных ролях, как и в фильме «Честный человек». На этот раз это история про сложности родительства, а не супружества: Абель и Марианн узнают, что их 13-летний сын участвует в тайном проекте по спасению планеты.
С 21 апреля
«Тед К. Унабомбер» / Ted K
Участвовавший в одной из программ Берлинале фильм о математике и философе Теде Качинском, который вдруг превращается в террориста по прозвищу Унабомбер. Тот 17 лет рассылал взрывные устройства ученым, потому что считал, что научный прогресс — худшее, случившееся с человечеством.
С 21 апреля
«Волк с Уолл-стрит» / The Wolf of Wall Street (2013)
Фильм Мартина Скорсезе из эпохи, когда у Леонарда ДиКаприо еще не было «Оскара», а Марго Робби играла объективируемых подружек главного героя, возвращается в прокат в России. Новости о ре-релизе уже породили волну мемов. Например, предложение о продаже ручки — за рубли.
С 28 апреля
«Бука. Мое любимое чудище»
Переосмысленная сказка про красавицу и чудовище. Принцесса Варвара сбегает из дома, чтобы сама найти прекрасного принца. В лесу ее берет в плен разбойник Бука, но бойкая девушка так просто не сдается — и намерена превратить его жизнь в кошмар. Героев озвучили Любовь Аксенова, Алексей Чумаков, Алена Долецкая и Тимур Родригез.
С 28 апреля
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