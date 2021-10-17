Юлия Пересильд и Клим Шипенко вернулись на Землю. Они провели 12 дней в космосе!

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко вернулись на Землю после 12 дней пребывания на МКС. Они снимали эпизоды для фильма «Вызов» в космосе — такое произошло впервые в истории кинематографа.
Фотография предоставлены пресс-службой «Первого канала»
Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-18» приземлился в Казахстане в 07:35 по московскому времени. На борту находились актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий. Трансляцию вел Роскосмос на YouTube.
Служба поисково-спасательного обеспечения помогла экипажу выбраться наружу. Сначала корабль покинул его командир Новицкий, затем вышли режиссер и актриса. Теперь их отправят в Центр подготовки космонавтов в Звездном городке, чтобы пройти реабилитацию. Как рассказал космонавт, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН Олег Котов, на это может уйти несколько дней.
Как поделилась актриса Юлия Пересильд, ей грустно из-за окончания экспедиции на МКС. «У меня немножко грустное сегодня настроение. Потому что вроде бы казалось, что 12 дней - это много, а уже когда все заканчивалось, уже не хотелось расставаться», — сказала она.
Напомним, 5 октября Юлия Пересильд и Клим Шипенко отправились в космос 5 октября для съемок фильма «Вызов». Посмотрите, как проходили подготовки к полету.
Художественный фильм «Вызов», совместный проект «Роскосмоса», «Первого канала» и студии Yellow, Black and White — часть большого научно-просветительского проекта, в рамках которого планируется также снять цикл документальных фильмов о предприятиях ракетно-космической отрасли и специалистах, которые участвуют в производстве ракет-носителей, космических кораблей, наземной космической инфраструктуры.
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