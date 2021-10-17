Юлия Пересильд и Клим Шипенко вернулись на Землю. Они провели 12 дней в космосе!

Как поделилась актриса Юлия Пересильд, ей грустно из-за окончания экспедиции на МКС. «У меня немножко грустное сегодня настроение. Потому что вроде бы казалось, что 12 дней - это много, а уже когда все заканчивалось, уже не хотелось расставаться», — сказала она.