18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Юлия Пересильд и Клим Шипенко вернулись на Землю. Они провели 12 дней в космосе!

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко вернулись на Землю после 12 дней пребывания на МКС. Они снимали эпизоды для фильма «Вызов» в космосе — такое произошло впервые в истории кинематографа.

Фотография предоставлены пресс-службой «Первого канала»

Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-18» приземлился в Казахстане в 07:35 по московскому времени. На борту находились актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий. Трансляцию вел Роскосмос на YouTube.

Служба поисково-спасательного обеспечения помогла экипажу выбраться наружу. Сначала корабль покинул его командир Новицкий, затем вышли режиссер и актриса. Теперь их отправят в Центр подготовки космонавтов в Звездном городке, чтобы пройти реабилитацию. Как рассказал космонавт, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН Олег Котов, на это может уйти несколько дней.

Как поделилась актриса Юлия Пересильд,  ей грустно из-за окончания экспедиции на МКС. «У меня немножко грустное сегодня настроение. Потому что вроде бы казалось, что 12 дней - это много, а уже когда все заканчивалось, уже не хотелось расставаться», — сказала она.

Напомним, 5 октября Юлия Пересильд и Клим Шипенко отправились в космос 5 октября для съемок фильма «Вызов». Посмотрите, как проходили подготовки к полету.

Художественный фильм «Вызов», совместный проект «Роскосмоса», «Первого канала» и студии Yellow, Black and White — часть большого научно-просветительского проекта, в рамках которого планируется также снять цикл документальных фильмов о предприятиях ракетно-космической отрасли и специалистах, которые участвуют в производстве ракет-носителей, космических кораблей, наземной космической инфраструктуры.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: