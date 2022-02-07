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Организаторы «Золотой малины» придумали отдельную номинацию для работ Брюса Уиллиса

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Организаторы антипремии «Золотая малина» составили список номинантов. Но в этом году они придумали отдельную категорию с худшими фильмами Брюса Уиллиса. Об этом пишет USA Today.

Кинопоиск

В 2021 году с участием Брюса Уиллиса вышло сразу восемь фильмов. Помимо него на статуэтки претендуют Эми Адамс, Руби Роуз, Леброн Джеймс и Меган Фокс, которая снималась с Брюсом Уиллисом в триллере «Полночь на злаковом поле».

Номинанты на «Золотую малину-2022»

Худший фильм

  • «Диана: Мюзикл»
  • «Бесконечность»
  • «Карен»
  • «Космический джем: Новое поколение»
  • «Женщина в окне»

Худший актер

  • Скотт Иствуд («Опасный»)
  • Ро Хартрампф («Диана: Мюзикл»)
  • ЛеБрон Джеймс («Космический джем: Новое поколение»)
  • Бен Платт («Дорогой Эван Хансен»)
  • Марк Уолберг («Бесконечность»)

Худшая актриса

  • Эми Адамс («Женщина в окне»)
  • Джина де Ваал («Диана: Мюзикл»)
  • Меган Фокс («Полночь на злаковом поле»)
  • Тарин Мэннинг («Карен»)
  • Руби Роуз («Ангел мести»)

Худшая актриса второго плана

  • Эми Адамс («Дорогой Эван Хансен»)
  • Софи Куксон («Бесконечность»)
  • Дави Эрин («Диана: Мюзикл»)
  • Джуди Кей («Диана: Мюзикл»)
  • Тарин Мэннинг («Все до последнего»)

Худший актер второго плана

  • Бен Аффлек («Последняя дуэль»)
  • Ник Кэннон («Ограбление по-джентльменски»)
  • Мел Гибсон («Опасный»)
  • Гарет Киган («Диана: Мюзикл»)
  • Джаред Лето («Дом Gucci»)

Худший режиссер

  • Кристофер Эшли («Диана: Мюзикл»)
  • Стивен Чбоски («Дорогой Эван Хансен»)
  • Дэмон Коук Дэниелс («Карен»)
  • Ренни Харлин («Ограбление по-джентльменски»)
  • Джо Райт («Женщина в окне»)

Худший сценарий

  • «Диана: Мюзикл»
  • «Карен»
  • «Женщина в окне»
  • «Ограбление по-джентльменски»
  • «Твист»

Худшая актерская игра Брюса Уиллиса в фильмах 2021 года

  • «Американская осада»
  • «Преступный квест»
  • «Звездный рубеж»
  • «Тупик»
  • «Крепость»
  • «Полночь на злаковом поле»
  • «За гранью жизни»
  • «Выжить в игре»

Победителей антипремии назовут 26 марта — за день до вручения «Оскара».

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