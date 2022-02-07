Организаторы «Золотой малины» придумали отдельную номинацию для работ Брюса Уиллиса

В 2021 году с участием Брюса Уиллиса вышло сразу восемь фильмов. Помимо него на статуэтки претендуют Эми Адамс, Руби Роуз, Леброн Джеймс и Меган Фокс, которая снималась с Брюсом Уиллисом в триллере «Полночь на злаковом поле».

Номинанты на «Золотую малину-2022»

Худший фильм

«Диана: Мюзикл»

«Бесконечность»

«Карен»

«Космический джем: Новое поколение»

«Женщина в окне»

Худший актер

Скотт Иствуд («Опасный»)

Ро Хартрампф («Диана: Мюзикл»)

ЛеБрон Джеймс («Космический джем: Новое поколение»)

Бен Платт («Дорогой Эван Хансен»)

Марк Уолберг («Бесконечность»)

Худшая актриса

Эми Адамс («Женщина в окне»)

Джина де Ваал («Диана: Мюзикл»)

Меган Фокс («Полночь на злаковом поле»)

Тарин Мэннинг («Карен»)

Руби Роуз («Ангел мести»)

Худшая актриса второго плана

Эми Адамс («Дорогой Эван Хансен»)

Софи Куксон («Бесконечность»)

Дави Эрин («Диана: Мюзикл»)

Джуди Кей («Диана: Мюзикл»)

Тарин Мэннинг («Все до последнего»)

Худший актер второго плана

Бен Аффлек («Последняя дуэль»)

Ник Кэннон («Ограбление по-джентльменски»)

Мел Гибсон («Опасный»)

Гарет Киган («Диана: Мюзикл»)

Джаред Лето («Дом Gucci»)

Худший режиссер

Кристофер Эшли («Диана: Мюзикл»)

Стивен Чбоски («Дорогой Эван Хансен»)

Дэмон Коук Дэниелс («Карен»)

Ренни Харлин («Ограбление по-джентльменски»)

Джо Райт («Женщина в окне»)

Худший сценарий

«Диана: Мюзикл»

«Карен»

«Женщина в окне»

«Ограбление по-джентльменски»

«Твист»

Худшая актерская игра Брюса Уиллиса в фильмах 2021 года

«Американская осада»

«Преступный квест»

«Звездный рубеж»

«Тупик»

«Крепость»

«Полночь на злаковом поле»

«За гранью жизни»

«Выжить в игре»

Победителей антипремии назовут 26 марта — за день до вручения «Оскара».