Организаторы «Золотой малины» придумали отдельную номинацию для работ Брюса Уиллиса

Организаторы антипремии «Золотая малина» составили список номинантов. Но в этом году они придумали отдельную категорию с худшими фильмами Брюса Уиллиса. Об этом пишет USA Today.
В 2021 году с участием Брюса Уиллиса вышло сразу восемь фильмов. Помимо него на статуэтки претендуют Эми Адамс, Руби Роуз, Леброн Джеймс и Меган Фокс, которая снималась с Брюсом Уиллисом в триллере «Полночь на злаковом поле».
Номинанты на «Золотую малину-2022»
Худший фильм
- «Диана: Мюзикл»
- «Бесконечность»
- «Карен»
- «Космический джем: Новое поколение»
- «Женщина в окне»
Худший актер
- Скотт Иствуд («Опасный»)
- Ро Хартрампф («Диана: Мюзикл»)
- ЛеБрон Джеймс («Космический джем: Новое поколение»)
- Бен Платт («Дорогой Эван Хансен»)
- Марк Уолберг («Бесконечность»)
Худшая актриса
- Эми Адамс («Женщина в окне»)
- Джина де Ваал («Диана: Мюзикл»)
- Меган Фокс («Полночь на злаковом поле»)
- Тарин Мэннинг («Карен»)
- Руби Роуз («Ангел мести»)
Худшая актриса второго плана
- Эми Адамс («Дорогой Эван Хансен»)
- Софи Куксон («Бесконечность»)
- Дави Эрин («Диана: Мюзикл»)
- Джуди Кей («Диана: Мюзикл»)
- Тарин Мэннинг («Все до последнего»)
Худший актер второго плана
- Бен Аффлек («Последняя дуэль»)
- Ник Кэннон («Ограбление по-джентльменски»)
- Мел Гибсон («Опасный»)
- Гарет Киган («Диана: Мюзикл»)
- Джаред Лето («Дом Gucci»)
Худший режиссер
- Кристофер Эшли («Диана: Мюзикл»)
- Стивен Чбоски («Дорогой Эван Хансен»)
- Дэмон Коук Дэниелс («Карен»)
- Ренни Харлин («Ограбление по-джентльменски»)
- Джо Райт («Женщина в окне»)
Худший сценарий
- «Диана: Мюзикл»
- «Карен»
- «Женщина в окне»
- «Ограбление по-джентльменски»
- «Твист»
Худшая актерская игра Брюса Уиллиса в фильмах 2021 года
- «Американская осада»
- «Преступный квест»
- «Звездный рубеж»
- «Тупик»
- «Крепость»
- «Полночь на злаковом поле»
- «За гранью жизни»
- «Выжить в игре»
Победителей антипремии назовут 26 марта — за день до вручения «Оскара».
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