«CODA: Ребенок глухих родителей» признан лучшим фильмом в рамках премии «Оскар»-2022

Действие фильма «CODA: Ребенок глухих родителей» происходит в городе Глостер, штат Массачусетс, где живет и ведет свой рыболовный бизнес семья глухих. 17-летняя Руби — единственный слышащий член семьи — помогает родителям и брату в рыбной ловле. В школе она присоединяется к местному хору, где понимает, что любит петь. Руководитель убеждает ее подумать о музыкальной школе, и теперь девушка вынуждена выбирать между семьей и новой мечтой.

Главные роли в картине исполнили Эмилия Джонс, Трой Коцур — он получил «Оскар» как лучший актер второго плана, Марли Мэтлин, Дэниэл Дюран, Эухенио Дербес, Фердия Уолш-Пило, Эми Форсайт, Кевин Чэпмен, Джон Фиоре и Лонни Фармер. Режиссером и автором адаптированного сценария, также удостоенного «Оскара», выступила Шан Хайдер.