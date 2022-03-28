18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

«CODA: Ребенок глухих родителей» признан лучшим фильмом в рамках премии «Оскар»-2022

Поделиться:

Сегодня ночью в кинотеатре «Долби» (Dolby Theatre at the Hollywood & Highland Center) в Лос-Анджелесе проходит 94-я церемония вручения наград Американской киноакадемии «Оскар». Редакция «Собака.ru» не спит всю ночь: мы ведем текстовую трансляцию церемонии, а здесь публикуем полный список лауреатов. Лучшим фильмом 2022 года признана лента «CODA: Ребенок глухих родителей» режиссера Шаны Хидера. 

Neilson Barnard/Getty Images

Действие фильма «CODA: Ребенок глухих родителей» происходит в городе Глостер, штат Массачусетс, где живет и ведет свой рыболовный бизнес семья глухих. 17-летняя Руби — единственный слышащий член семьи — помогает родителям и брату в рыбной ловле. В школе она присоединяется к местному хору, где понимает, что любит петь. Руководитель убеждает ее подумать о музыкальной школе, и теперь девушка вынуждена выбирать между семьей и новой мечтой.

Главные роли в картине исполнили Эмилия Джонс, Трой Коцур — он получил «Оскар» как лучший актер второго плана, Марли Мэтлин, Дэниэл Дюран, Эухенио Дербес, Фердия Уолш-Пило, Эми Форсайт, Кевин Чэпмен, Джон Фиоре и Лонни Фармер. Режиссером и автором адаптированного сценария, также удостоенного «Оскара», выступила Шан Хайдер.

«Оскар»-2022: 40 главных образов церемонии

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: