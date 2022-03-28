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Объявлены лауреаты премии «Оскар» в 2022 году. Онлайн

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Сегодня ночью в кинотеатре «Долби» (Dolby Theatre at the Hollywood & Highland Center) в Лос-Анджелесе проходит 94-я церемония вручения наград Американской киноакадемии «Оскар». Ведут церемонию актрисы Реджина Холл, Эми Шумер и Ванда Сайкс. Редакция «Собака.ru» не спит всю ночь: мы ведем текстовую трансляцию церемонии, а здесь публикуем полный список лауреатов «Оскара»-2022. Материал дополняется.

Neilson Barnard/Getty Images

Восемь победителей «Оскара» стали известны до начала трансляции, чтобы сама церемония стала короче (в этом году она идет три часа) — хотя фрагменты награждения и покажут в сокращенном виде.

Лучший оригинальный саундтрек

 «Дюна»

Лучший короткометражный фильм

«Долгое прощание»

Лучший короткометражный анимационный фильм

«Стеклоочиститель»

Лучший короткометражный документальный фильм

 «Королева баскетбола»

Лучший звук

«Дюна»

Лучший монтаж

«Дюна»

Лучшая работа художника-постановщика

«Дюна»

Лучший грим и прически 

«Глаза Тэмми Фэй»

LIVE: премия «Оскар»-2022

Лучшая женская роль второго плана

Ариана ДеБос, «Вестсайдская история»

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