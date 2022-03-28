Объявлены лауреаты премии «Оскар» в 2022 году. Онлайн

Восемь победителей «Оскара» стали известны до начала трансляции, чтобы сама церемония стала короче (в этом году она идет три часа) — хотя фрагменты награждения и покажут в сокращенном виде.

Лучший оригинальный саундтрек

«Дюна»

Лучший короткометражный фильм

«Долгое прощание»

Лучший короткометражный анимационный фильм

«Стеклоочиститель»

Лучший короткометражный документальный фильм

«Королева баскетбола»

Лучший звук

«Дюна»

Лучший монтаж

«Дюна»

Лучшая работа художника-постановщика

«Дюна»

Лучший грим и прически

«Глаза Тэмми Фэй»