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Кино и сериалы

LIVE: премия «Оскар»-2022

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В ночь с 27 на 28 марта в Лос-Анджелесе, в кинотеатре Dolby, огласят имена победителей главной кинопремии «Оскар»-2021. Ведущими церемонии на этот раз станут актрисы Реджина Холл, Эми Шумер и Ванда Сайкс. С полным списком номинантов можно ознакомиться тут. Редакция «Собака.ru» не спит всю ночь: после 02:00 мы обсуждаем гостей на красной ковровой дорожке, а затем — начнем текстовую трансляцию церемонии.

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