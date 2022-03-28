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«Оскар»-2022: 40 главных образов церемонии

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В Лос-Анджелесе, в кинотеатре Dolby прошла церемония «Оскар». На ней было все: триумф «Дюны», первый в истории глухой актер среди победителей — Трой Коцур, получивший премию за роль в фильме «CODA: Ребенок глухих родителей», потасовка Уилла Смита с Крисом Роком и, конечно, красная ковровая дорожка. К сожалению, она была не такой зрелищной, как хотелось бы. Тем не менее нам удалось выбрать образы, которые имеют шансы стать обсуждаемыми. Среди трендов этого года: красный, черный, лилово-розовый цвета и шлейфы (само собой).

David Livingston/Getty Images

Кирстен Данст в винтажном Christian Lacroix

David Livingston/Getty Images

Дженнифер Гарнер в Brandon Maxwell

Momodu Mansaray/Getty Images

Ариана ДеБос

Momodu Mansaray/Getty Images

Симу Лю в Versace

David Livingston/Getty Images

Марли Мэтлин

David Livingston/Getty Images

Рози Перес

David Livingston/Getty Images

Эми Форсайт

David Livingston/Getty Images

Трэйси Эллис Росс

В этом году фаворитом звезд стал красный цвет. И это при том, что наряд такого оттенка имеет все шансы слиться с самой дорожкой. Красному отдали предпочтение Кирстен Данст, Дженнифер Гарнер, Симу Лю и Ариана ДеБос, получившая «Оскар» как лучшая актриса второго плана за роль в «Вестсайдской истории». Кирстен Данст выбрала винтажное кутюрное платье Christian Lacroix, Дженнифер Гарнер — классику Brandon Maxwell, Симу Лю — костюм Versace, а Ариана ДеБос кроп-топ и свободные брюки с накидкой-шлейфом, которая за фото будто живет своей жизнью.

David Livingston/Getty Images

Зендея в Valentino

Mike Coppola/Getty Images

Николь Кидман в Armani

David Livingston/Getty Images

Пенелопа Круз в Chanel

David Livingston/Getty Images

Джада Пинкетт-Смит в Jean Paul Gaultier

David Livingston/Getty Images

Алана Хаим в Louis Vuitton

Mike Coppola/Getty Images

Реджина Холл в Vera Wang

David Livingston/Getty Images

H.E.R. в Carolina Herrera

David Livingston/Getty Images

Эйва ДюВерней в Louis Vuitton 

Кстати, о шлифах. Без них — разной длины и разной степени размашистости — не обошлось. «Оскар» все-таки! Так Зендея появилась в образе Valentino Haute Couture, который отсылает к наряду Шэрон Стоун 1998 года. Тогда актриса пришла на премию в юбке Vera Wang и рубашке мужа. Звание «шлейф-палатка» досталось платью Jean Paul Gaultie Джады Пинкетт-Смит, а самой элегантной вариацией на заданную тему стал шлейф на платье Armani Николь Кидман.

David Livingston/Getty Images

Мэгги Джилленхол в Schiaparelli

David Livingston/Getty Images

Ума Турман в Bottega Veneta

Mike Coppola/Getty Images

Кристен Стюарт в Chanel

Mike Coppola/Getty Images

Билли Айлиш в Gucci

David Livingston/Getty Images

Синтия Эриво в Louis Vuitton

David Livingston/Getty Images

София Карсон в Giambattista Valli

David Livingston/Getty Images

Кортни Кардашьян в Mugler и Трэвис Баркер в Maison Margiela

David Livingston/Getty Images

Рейчел Зеглер в Dior

Еще один цветовой тренд — черный. И тут наш безусловный фэшн-краш — Мэгги Джилленхол в идеальном кутюре Schiaparelli, который просто создан для ковровых дорожек. Ума Турман и Кристен Стюарт разбавили тотал блэк офисным дресс-кодом — белый верх, черный низ. Кристен традиционно в Chanel, Ума Турман — в Bottega Veneta. Считаем, если офисный образ, то только как к Умы!

Mike Coppola/Getty Images

Зои Кравиц в Saint Laurent

David Livingston/Getty Images

Лили Джеймс в Versace

Momodu Mansaray/Getty Images

Джессика Честейн в Gucci

Mike Coppola/Getty Images

Деми Синглтон в Miu Miu

Mike Coppola/Getty Images

Эштон Кутчер и Мила Кунис в Zuhair Murad

Mike Coppola/Getty Images

Серена Уильямс в Gucci

На ковровой дорожке было много и пастельных оттенков. Чаще всех встречался, пожалуй, розовый. Самые удачные (и такие разные) образы в этом цвете продемонстрировали Зои Кравиц, которая выбрала, конечно, Saint Laurent и Лили Джеймс, отдавшая предпочтение Versace. Некоторые звезды прислушались к институту цвета Pantone. Доказательство тому — оттенки, близкие к Very Pery (сиреневому), объявленному цветом года. Например, платье Gucci Джессики Честейн (она забрала награду «Лучшая актриса») и Miu Miu, расшитое камнями, Деми Синглтон. 

Mike Coppola/Getty Images

Тимоти Шаламе в Louis Vuitton и украшениях Cartier

Mike Coppola/Getty Images

Эндрю Гарфилд в Saint Laurent

Mike Coppola/Getty Images

Уэсли Снайпс в Givenchy

Momodu Mansaray/Getty Images

Рами Малек в Prada 

Momodu Mansaray/Getty Images

Джейк Джилленхол в Givenchy

А что у мужчин? Все довольно традиционно — классические костюмы, смокинги и бабочки. Отличились Тимоти Шаламе в Louis Vuitton с частично обнаженным торсом и Уэсли Снайпс в кастоме Givenchy. 

Mike Coppola/Getty Images

Оливия Колман

David Livingston/Getty Images

Джейми Ли Кертис в Stella McCartney

Momodu Mansaray/Getty Images

Джуди Денч в Dolce & Gabbana с внуком

Mike Coppola/Getty Images

Люпита Нионго в Prada

Mike Coppola/Getty Images

Эмилия Джонс в Dolce & Gabbana

Оливия Колман и Джейми Ли Кертис дали мастер-класс на тему «Как шикарно выглядеть в максимально закрытых платьях». Учимся у лучших. К слову, голых образов на «Оскаре»-2022 не случилось (Шаламе не в счет). Максимальное для премии обнажение продемонстрировала Эмилия Джонс в Dolce & Gabbana.

С победителями премии «Оскар»-2022 можно познакомиться здесь.

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