«Оскар»-2022: 40 главных образов церемонии

В Лос-Анджелесе, в кинотеатре Dolby прошла церемония «Оскар». На ней было все: триумф «Дюны», первый в истории глухой актер среди победителей — Трой Коцур, получивший премию за роль в фильме «CODA: Ребенок глухих родителей», потасовка Уилла Смита с Крисом Роком и, конечно, красная ковровая дорожка. К сожалению, она была не такой зрелищной, как хотелось бы. Тем не менее нам удалось выбрать образы, которые имеют шансы стать обсуждаемыми. Среди трендов этого года: красный, черный, лилово-розовый цвета и шлейфы (само собой).
В этом году фаворитом звезд стал красный цвет. И это при том, что наряд такого оттенка имеет все шансы слиться с самой дорожкой. Красному отдали предпочтение Кирстен Данст, Дженнифер Гарнер, Симу Лю и Ариана ДеБос, получившая «Оскар» как лучшая актриса второго плана за роль в «Вестсайдской истории». Кирстен Данст выбрала винтажное кутюрное платье Christian Lacroix, Дженнифер Гарнер — классику Brandon Maxwell, Симу Лю — костюм Versace, а Ариана ДеБос кроп-топ и свободные брюки с накидкой-шлейфом, которая за фото будто живет своей жизнью.
Кстати, о шлифах. Без них — разной длины и разной степени размашистости — не обошлось. «Оскар» все-таки! Так Зендея появилась в образе Valentino Haute Couture, который отсылает к наряду Шэрон Стоун 1998 года. Тогда актриса пришла на премию в юбке Vera Wang и рубашке мужа. Звание «шлейф-палатка» досталось платью Jean Paul Gaultie Джады Пинкетт-Смит, а самой элегантной вариацией на заданную тему стал шлейф на платье Armani Николь Кидман.
Еще один цветовой тренд — черный. И тут наш безусловный фэшн-краш — Мэгги Джилленхол в идеальном кутюре Schiaparelli, который просто создан для ковровых дорожек. Ума Турман и Кристен Стюарт разбавили тотал блэк офисным дресс-кодом — белый верх, черный низ. Кристен традиционно в Chanel, Ума Турман — в Bottega Veneta. Считаем, если офисный образ, то только как к Умы!
На ковровой дорожке было много и пастельных оттенков. Чаще всех встречался, пожалуй, розовый. Самые удачные (и такие разные) образы в этом цвете продемонстрировали Зои Кравиц, которая выбрала, конечно, Saint Laurent и Лили Джеймс, отдавшая предпочтение Versace. Некоторые звезды прислушались к институту цвета Pantone. Доказательство тому — оттенки, близкие к Very Pery (сиреневому), объявленному цветом года. Например, платье Gucci Джессики Честейн (она забрала награду «Лучшая актриса») и Miu Miu, расшитое камнями, Деми Синглтон.
А что у мужчин? Все довольно традиционно — классические костюмы, смокинги и бабочки. Отличились Тимоти Шаламе в Louis Vuitton с частично обнаженным торсом и Уэсли Снайпс в кастоме Givenchy.
Оливия Колман и Джейми Ли Кертис дали мастер-класс на тему «Как шикарно выглядеть в максимально закрытых платьях». Учимся у лучших. К слову, голых образов на «Оскаре»-2022 не случилось (Шаламе не в счет). Максимальное для премии обнажение продемонстрировала Эмилия Джонс в Dolce & Gabbana.
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