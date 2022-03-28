«Оскар»-2022: 40 главных образов церемонии

В Лос-Анджелесе, в кинотеатре Dolby прошла церемония «Оскар». На ней было все: триумф «Дюны», первый в истории глухой актер среди победителей — Трой Коцур, получивший премию за роль в фильме «CODA: Ребенок глухих родителей», потасовка Уилла Смита с Крисом Роком и, конечно, красная ковровая дорожка. К сожалению, она была не такой зрелищной, как хотелось бы. Тем не менее нам удалось выбрать образы, которые имеют шансы стать обсуждаемыми. Среди трендов этого года: красный, черный, лилово-розовый цвета и шлейфы (само собой).