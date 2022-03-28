Джессика Честейн получила «Оскар» как лучшая актриса в 2022 году

«Глаза Тэмми Фэй» — биографическая драма режиссера Майкла Шоуолтера, основанная на одноименном документальном фильме Фентона Бейли и Рэнди Барбато. В центре сюжета — история телеэвангелистов Тэмми Фэй Бэйккер и Джима Беккера (Джессика Честейн и Эндрю Гарфилд), которые с 1976 по 1987 год вместе вели христианскую телепередачу. Они выстроили вокруг себя мощную империю по зарабатыванию денег, потерпевшую крах после череды секс-скандалов, финансовых махинаций и действий соперников.

Роли в картине также исполнили Черри Джонс, Фредрик Лене, Луи Канселми, Сэм Ягер, Габриэль Олдс, Марк Вистрах и Винсент Д’Онофрио.