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Джессика Честейн получила «Оскар» как лучшая актриса в 2022 году

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Сегодня ночью в кинотеатре «Долби» (Dolby Theatre at the Hollywood & Highland Center) в Лос-Анджелесе проходит 94-я церемония вручения наград Американской киноакадемии «Оскар». Редакция «Собака.ru» не спит всю ночь: мы ведем текстовую трансляцию церемонии, а здесь публикуем полный список лауреатов. В номинации «Лучшая актриса» победила Джессика Честейн, исполнившая главную роль в фильме «Глаза Тэмми Фэй».

Neilson Barnard/Getty Images

«Глаза Тэмми Фэй» — биографическая драма режиссера Майкла Шоуолтера, основанная на одноименном документальном фильме Фентона Бейли и Рэнди Барбато. В центре сюжета — история телеэвангелистов Тэмми Фэй Бэйккер и Джима Беккера (Джессика Честейн и Эндрю Гарфилд), которые с 1976 по 1987 год вместе вели христианскую телепередачу. Они выстроили вокруг себя мощную империю по зарабатыванию денег, потерпевшую крах после череды секс-скандалов, финансовых махинаций и действий соперников.

Роли в картине также исполнили Черри Джонс, Фредрик Лене, Луи Канселми, Сэм Ягер, Габриэль Олдс, Марк Вистрах и Винсент Д’Онофрио.

«Оскар»-2022: 40 главных образов церемонии

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