Вместо Бэтмена — Данила Багров: Что смотреть в кинотеатрах России в марте

Все студии «большой голливудской пятерки» приостановили релиз своих блокбастеров в России. «Собака.ru» рассказывает, что уже идет или в скором времени будет в кинотеатрах вместо «Бэтмена» и «Морбиуса» — претенденты на «Оскар» «Худший человек в мире» Триера и «Сядь за руль моей машины» Хамагути, повторный прокат дилогии «Брат» Балабанова и долгожданный «Ампир V» по роману Пелевина.
«Герой» / Ghahreman
Фильм Асгара Фархади, как и «Купе номер 6», получил Гран-при Каннского фестиваля в 2021 году и претендовал на «Оскар» как лучшая лента на иностранном языке (но тоже не попал в номинацию). Это история про Рахима, который оказался в долговой тюрьме и пытается уговорить кредитора отозвать часть суммы. Российские реалии последнего времени часто сравнивают с иранскими. Так что быт в картине Фархади может восприниматься еще и как пример того, что же нас ждет в будущем.
Со 2 марта
«Три цвета: белый» / Trois couleurs: Blanc
«Цветная» — воспроизводящая французский флаг — трилогия польского классика Кшиштофа Кесьлевского вернулась на большие экраны. Показывают ее в хронологии, начав с синего — драмы о молодой женщине Жюли, чей муж и дочь погибают в автокатастрофе (прокат с 23 февраля). Второй стала лента про белый — комедия с Жюли Дельпи о том, как мигрант из Польши хочет отмстить бывшей жене. Картина получила «Серебряный медведь» Берлинале за лучшую режиссуру.
Со 2 марта
«Брат во всем»
Фильм ученика Александра Сокурова Александра Золотухина показывали в одной из программ Берлинале в этом году. В некоторых кинотеатрах еще можно поймать эту поэтичную и пацифистскую картину о взрослении братьев-близнецов (дебютанты Николай и Сергей Журавлевы), которые мечтают стать летчиками.
С 3 марта
«Хочу замуж»
Ученица Сергея Соловьева (и жена побывавшего в космосе режиссера Клима Шипенко) Соня Карпунина спустя 10 лет после своего полнометражного дебюта «Все просто» вновь сняла романтическую комедию. Правда, на этот раз главную роль в фильме играет не она сама, а Кристина Асмус — журналистки Любы, которая звонит с телефона случайного человека (Милош Бикович) и тем самым запускает череду не слишком вероятных с точки зрения логики событий.
С 5 марта
«Наемник» / The Contractor
У боевика с Крисом Пайном почти не было конкурентов в российском прокате, поэтому он стал главным выбором для любителей блокбастеров, которых лишили всех значимых новинок. Это история экс-солдата, который не находит себя в мирной жизни и решает вернуться на поле боя, став наемником.
С 10 марта
«Три цвета: красный» / Trois couleurs: Rouge
Финальная часть трилогии Кшиштофа Кесьлевского по цветам флага Франции. В ней рассказывается о судье на пенсии (Жан-Луи Трентиньян), который любит вмешиваться в личные жизни других людей. Об этом узнает его новая знакомая — красавица-студента Валентина (Ирен Жакоб), подрабатывающая моделью.
С 10 марта
«Еще по одной» / Druk (2020)
Выигравшую «Оскар» как лучший иностранный фильм картину возвращают в российский прокат. Друг и товарищ Ларса фон Триера Томас Винтерберг снял своего любимца Мадса Миккельсена в ленте-агитке про вред алкоголя. В нашей усложнившейся реальности «Еще по одной» может восприниматься в том числе как предостережение о побочных эффектах самого очевидного способа эскапизма.
С 17 марта
«Париж, я люблю тебя» / Paris, je t'aime (2006)
Когда-то с этого альманаха началась череда менее удачных сборников киноновелл о чувствах к разным городам мира. В «Париж, я люблю тебя» же баланс выдержан идеально. В его 18 частях (по числу округов Парижа) встречаются Фанни Ардан со Стивом Бушеми и Жераром Депардье (и много кем еще — каст проекта блестящий), а Оливье Ассайас с братьями Коэн. Фильм выходит в повторный прокат в России.
С 17 марта
«Утраченные иллюзии» / Illusions perdues
Экранизация одноименного романа Оноре Бальзака с Сесиль де Франс, Жераром Депардье и Ксавье Доланом. Но главная роль нищего поэта Люсьен Шардоне, пытающегося пробиться в Париже, у Бенжамена Вуазена («Лето'85»). Фильм участвовал в Венецианском кинофестивале, но не получил там призов.
С 17 марта
«Сдохнуть нужно, чтоб вы приехали»
Российская черная комедия с Юлией Ауг и Алексеем Гуськовым могла бы позиционироваться как отечественная версия «Не смотрите наверх». Тут речь тоже идет о комете, которая вот-вот должна прилететь на Землю и уничтожить все живое. Дисфункциональная семья собирается вместе за одним столом, но не может перестать ссориться даже в такой момент. Это полнометражный дебют Армена Акопяна и Дмитрия Тархова.
С 17 марта
«Доктор Свисток»
Незатейливую пранк-комедию с не самым интеллектуальным юмором, судя по всему, могут ожидать вполне неплохие кассовые сборы. Во-первых, у нее не так много конкурентов в прокате. Во-вторых, ее делает Артем Карокозян — автор и главный герой историй про Каху, которые и раньше казались зрителям (почему-то) смешными и удачными.
С 17 марта
«Брат» (1997), «Брат 2» (2000)
Культовая дилогия Алексея Балабанова возвращается на большие экраны — при этом не в формате камерной ретроспективы, а полноценного ре-релиза. Главный вопрос, сможет ли современный зритель считать и второй план «Брата». Что Данила Багров (Сергей Бодров) — антигерой своего времени с искалеченной недавним армейским прошлым психикой. Или, например, что не менее важен тут образ бездомного Немца (Юрий Кузнецов).
С 24 марта
«Сквозь снег» / Snowpiercer (2013)
Фильм триумфатора Каннского фестиваля и «Оскара» Пона Джуна-хо, который он снял до «Паразитов» – в 2013-м: под продюсерством Харви Вайнштейна (да-да) и с Тильдой Суинтон, Октавией Спеснсер и Крисом Эвансом в касте. Из-за сложной судьбы до российского проката экранизация комикса Жака Лоба «Le Transperceneige» добралась только в 2020-м, зато теперь у нее будет ре-релиз в 2022-м.
С 24 марта
«Отец» / The Father
Фильм драматурга и режиссера (это его дебют в кино!) Флориана Зеллера с Энтони Хопкинсом и Оливией Колман тоже возвращается в прокат. Из-за прогрессирующей деменции отец постепенно перестает узнавать дочь, ее мужа и дом, в котором живет. Картина основана на одноименной пьесе Зеллера, входящей в «семейную» трилогию вместе с «Матерью» и «Сыном». Последнюю в театре поставил, например, Юрий Бутусов, а вскоре экранизирует и сам Зеллер.
С 24 марта
«Худший человек на свете» / Verdens verste menneske
Новый фильм Йоакима Триера («Громче, чем бомбы», «Тельма») был на Каннском кинофестивале в прошлом году и теперь претендует на «Оскар» как лучший иностранный. Это история Юлии, которая пытается разобраться, кто она в этой жизни и как ей действовать дальше, пытаясь примириться с собой.
С 24 марта
«Сядь за руль моей машины» / Doraibu mai ka
Из-за пандемии в 2021 году у Рюсукэ Хамагути вышло сразу два фильма —
«Случайность и догадка» и «Сядь за руль моей машины». Первый получил Гран-при жюри Берлинале (и попал в наш список лучших фильмов, так как выходил осенью в прокат в России), второй — приз за лучший сценарий на Каннском фестивале и претендует на «Оскар». Это медитативный фильм про театрального режиссера Юсукэ, который ставит «Дядю Ваню» в Хиросиме, молчит с женщиной-водителем Мисаки в ее машине и вспоминает умершую несколько лет назад жену.
С 31 марта
«Ампир V»
Долгострой Виктора Гинзбурга по мотивам книги Виктора Пелевина, казалось, что уже никогда не выйдет — новости о его релизе регулярно появлялись с 2015-го. В марте 2022-го чудо все же случится, и мы узнаем, какие вампиры получились из Павла Табакова и Oxxxymiron.
С 31 марта
«Этот новый мир» / La croisade
Луи Гаррель вновь снимает себя самого и Летицию Касту в главных ролях, как и в фильме «Честный человек». На этот раз это история про сложности родительства, а не супружества: Абель и Марианн узнают, что их 13-летний сын участвует в тайном проекте по спасению планеты.
С 31 марта
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