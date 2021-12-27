Почему комедия «Не смотрите наверх» с ДиКаприо, Лоуренс и Стрип — один из лучших фильмов года?

Вы точно знаете старину Адама МакКея. Помните комедии с Уиллом Ферреллом «Телеведущий», «Сводные братья» и «Копы в глубоком запасе»? Из числа остальных, где комик-радикалист Феррелл выступал полноценным автором и исполнителем одной из главных ролей, работы МакКея выделяются более слаженной драматургией, не слишком уж низкими (а порой даже очень остроумными) шутками и, пожалуй, более точным балансированием между повседневностью и абсурдом. Ровно это же перекочевало и в следующие, как принято говорить, более серьезные ленты МакКея — в основанные на реальных событиях «Игру на понижение» и «Власть». Именно ими режиссер и зарекомендовал себя как один из главных (если не главный!) сатирик современности. А ведь правда — кому еще в голову придет, что объяснить сложные финансовые выкладки может актриса Марго Робби в ванне с шампанским или что бывший вице-президент Дик Чейни в постели с женой якобы разговаривает шекспировскими диалогами.

Но больше всего МакКей выделяется, пожалуй, своей бескомпромиссностью. «Если взялся говорить о серьезном, то нужно идти до конца!» — каждой своей сценой будто бы заявляет режиссер. «Не смотрите наверх» в этом смысле хочется назвать рефлектором его метода. С одной стороны, это картина, находящаяся на границе между слегка отбитыми комедиями с Уиллом Ферреллом и пижонской сатирой в «Игре на понижении» и «Власти», с другой — приговор общественности, которая, по мнению МакКея, слишком озабочена незначительными вещами.