Почему комедия «Не смотрите наверх» с ДиКаприо, Лоуренс и Стрип — один из лучших фильмов года?

На Netflix вышла сатирическая комедия «Не смотрите наверх» — сюжет про землян, которые готовятся (или совсем нет) к надвигающемуся апокалипсису. В актерском составе нового фильма Адама МакКея, помимо смертоносной кометы, невообразимое количество звезд: от Леонардо ДиКаприо и Мэрил Стрип до Тимоти Шаламе и Арианы Гранде. Дмитрий Барченков рассказывает, удалось ли режиссеру из актерского капустника сделать сильное кино.
Вы точно знаете старину Адама МакКея. Помните комедии с Уиллом Ферреллом «Телеведущий», «Сводные братья» и «Копы в глубоком запасе»? Из числа остальных, где комик-радикалист Феррелл выступал полноценным автором и исполнителем одной из главных ролей, работы МакКея выделяются более слаженной драматургией, не слишком уж низкими (а порой даже очень остроумными) шутками и, пожалуй, более точным балансированием между повседневностью и абсурдом. Ровно это же перекочевало и в следующие, как принято говорить, более серьезные ленты МакКея — в основанные на реальных событиях «Игру на понижение» и «Власть». Именно ими режиссер и зарекомендовал себя как один из главных (если не главный!) сатирик современности. А ведь правда — кому еще в голову придет, что объяснить сложные финансовые выкладки может актриса Марго Робби в ванне с шампанским или что бывший вице-президент Дик Чейни в постели с женой якобы разговаривает шекспировскими диалогами.
Но больше всего МакКей выделяется, пожалуй, своей бескомпромиссностью. «Если взялся говорить о серьезном, то нужно идти до конца!» — каждой своей сценой будто бы заявляет режиссер. «Не смотрите наверх» в этом смысле хочется назвать рефлектором его метода. С одной стороны, это картина, находящаяся на границе между слегка отбитыми комедиями с Уиллом Ферреллом и пижонской сатирой в «Игре на понижении» и «Власти», с другой — приговор общественности, которая, по мнению МакКея, слишком озабочена незначительными вещами.
«Не смотрите наверх» — это реакционный лозунг американского правительства во главе с взбалмошной «Дональдой Трамп» (хоть с именем поиграли мы, сходство между героиней Мэрил Стрип и реальным экс-президентом США налицо), ответ на заявления ученых, что скоро прилетит комета, и тогда мы все умрем. Сначала катастрофическое открытие двух астрономов, которых сыграли Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Лоуренс, решено было игнорировать, а затем, только лишь в угоду набора политических поинтов, поддержать — а саму угрозу всеми ядерными силами отразить. И то до поры до времени, точнее до момента, когда видный миллиардер, эдакий «Илон Джобс», не придумает, как из смертельного летательного объекта выжать прибыль для Америки. Тогда-то и начнется обозримый раскол между учеными и властями, породивший значки и прочую атрибутику для консерваторов со словами «Не смотрите наверх».
Вам не показалось. Все происходящее действительно схоже с собранием удачных скетчей из американского телешоу Saturday Night Live (в народе — SNL), над которым МакКей когда-то работал. За это фильм в большинстве своем и ругает зарубежная критика, сравнивая с пощечинами другого сатирика Армандо Ианнуччи, автора «Смерти Сталина», — и отдавая предпочтение второму. Но не спешите не смотреть наверх, ведь, кажется, так и задумано. Герои и правда путешествуют от одного известного лица к другому. И за каждым образом закреплен определенный сатирический укол — вот тебе едкий журналист, а вот — несмышленый сынок президентки. Тут, как и во многих американских телешоу, даже свой музыкальный номер имеется: за него отдуваются как раз Ариана Гранде и рэпер Кид Кади, за которыми закреплена еще и крайне забавная селебрити-линия.
Такой подход к драматургии, которая, к слову, гораздо слаженнее, изобретательнее и, если хотите, круче, чем у любого телевизионного проекта, наверное, лучше всего и годится для такого рода черной комедии. Слишком многое надо отразить и уместить в два с половиной часа стримингового кино. И скетчевый актерский капустник здесь подходит как нельзя лучше. Особенно когда за диалоги в нем отвечает гениальный сатирик. Как говорится, «мэтч мэйд ин хэвен»— союз, созданный на небесах.
Гениальность МакКея еще и в том, что за набором залихватских виньеток на злободневные темы (спасибо ему за название новостной программы «The Daily RIP», которое не нуждается в дополнительном переводе), за мастерской работой с актерами (Ди Каприо все еще хорош, Лоуренс выдает одну из лучших своих ролей, Кейт Бланшет неузнаваемо смешна, а Шаламе — все тот же, но в чем-то новый, хотя бы потому, что молится в кадре), за виртуозной режиссурой (чего только стоит открывающая сцена и следующие за ней титры или формалистские вставки) он скрывает неподдельные слезы. Когда вы пройдете весь сюжет, за яркой ухмылкой останется чувство ужаса.
Несмотря на всю неправдоподобность, так оно и случится: мы спасение мира превратим в TikTok-челлендж, останемся с носом, и нас разорвет на куски. Но пока астероид — это лишь своего рода айсберг из «Титаника», экранный злодей, за которым любой другой режиссер прятал бы настоящих виновников — людей. МакКей же, напротив, подходит с жирным маркером и обводит причины всех бед. Их в одном из лучших фильмов этого года не распознать невозможно.
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