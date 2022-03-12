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Кино и сериалы

Sony Pictures заявила о приостановке деятельности в России и отложила цифровой релиз «Человека-паука: Нет пути домой»

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Кинокомпания Sony Pictures объявила о приостановке деятельности в России. Это значит, что в ближайшее время не выйдут цифровые релизы фильмов, в том числе и «Человека-паука: Нет пути домой». Об этом пишет издание Variety.

Официальный трейлер фильма на Youtube (скриншот)

Для российских пользователей компания также ограничила доступ к аниме-сервису Crunchyroll. Кроме того, заморожены сделки по передаче прав на телевизионные показы фильмов Sony. По данным «Бюллетени кинопрокатчика», компания Sony не будет прокатывать фильм «Ампир V» — экранизацию романа Виктора Пелевина. В российских кинотеатрах премьера состоится 31 марта.

Напомним, ранее стало известно о том, что Disney, Sony и Paramount приостанавливают выпуск своих фильмов в России. Киностудия Warner Bros сняла с проката «Бэтмена» Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в главной роли — за день до старта премьеры в России. Universal Pictures, Paramount и другие кинокомпании тоже приняли такое решение.

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