Sony Pictures заявила о приостановке деятельности в России и отложила цифровой релиз «Человека-паука: Нет пути домой»

Напомним, ранее стало известно о том, что Disney, Sony и Paramount приостанавливают выпуск своих фильмов в России. Киностудия Warner Bros сняла с проката «Бэтмена» Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в главной роли — за день до старта премьеры в России. Universal Pictures, Paramount и другие кинокомпании тоже приняли такое решение.