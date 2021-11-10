Выход фильма «Ампир V» по книге Пелевина перенесли на 2022 год

С чем связан перенос картины в прокате, пока неизвестно. Фильм планировали показать на большом экране 25 ноября 2021 года

Картина Виктора Гинзбурга, который снимал экранизацию «Generation П», должен был выйти еще в 2015 году, но, в силу обстоятельств, увидит свет только сейчас. Лента расскажет о Романе Шторкине — молодом москвиче, которого фантастические обстоятельства превращают в вампира, и он становится главой всего мира.

Фильм снят по одноименному роману Виктора Пелевина. В ленте сыграли Павел Табаков («Звезда»), рэпер Мирон «Oxxxymiron» Федоров и Федор Бондарчук. В картине можно услышать композиции Филиппа Киркорова и Бориса Гребенщикова.

Напомним, в Сети появился трейлер фильма «Ампир V», созданный по роману Виктора Пелевина. Режиссером картины выступил Виктор Гинзбург.