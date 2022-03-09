8 недавних российских сериалов, которые стоит увидеть

«Последний министр», 2 сезона

Второй сезон самого смешного сериала про российскую политику должен был к этому моменту выйти уже полностью, но его режиссер и один из авторов сценария Роман Волобуев попросил приостановить релиз из-за событий на территории Украины. Правда, к 24 февраля зрители не видели лишь его последний — пятнадцатый — эпизод. Он пока стоит в планах стриминга на 12 марта.

Из дня сегодняшнего гэги проекта про противостояние «Башни» и «Площади» смотрятся как что-то очень наивное и из прошлой жизни. Но они вполне могут помочь в попытках отвлечься или сосредоточиться на нормальности и повседневности. Во втором сезоне вернулись основные герои — мечтающий победить коррупцию министр-идеалист Тихомиров (Ян Цапник), его зам Нечаева (Ольга Сутулова), экс-стажерка Скворцова (Софья Лебедева) и многие другие. К ним добавились новые персонажи, которых сыграли Сергей Гилев, Алиса Хазанова и Екатерина Вилкова.

«Кинопоиск», еще выходит