8 недавних российских сериалов, которые стоит увидеть

Вслед за прокатными компаниями «большой голливудской пятерки» о приостановке своей деятельности в России сообщил онлайн-сервис Netflix. Искренне веря в то, что качественный иностранный контент будет доступен у нас (и на легальных ресурсах), редакция «Собака.ru» все же решила напомнить о хороших российских сериалах, вышедших недавно на отечественных киноплатформах.
«Последний министр», 2 сезона
Второй сезон самого смешного сериала про российскую политику должен был к этому моменту выйти уже полностью, но его режиссер и один из авторов сценария Роман Волобуев попросил приостановить релиз из-за событий на территории Украины. Правда, к 24 февраля зрители не видели лишь его последний — пятнадцатый — эпизод. Он пока стоит в планах стриминга на 12 марта.
Из дня сегодняшнего гэги проекта про противостояние «Башни» и «Площади» смотрятся как что-то очень наивное и из прошлой жизни. Но они вполне могут помочь в попытках отвлечься или сосредоточиться на нормальности и повседневности. Во втором сезоне вернулись основные герои — мечтающий победить коррупцию министр-идеалист Тихомиров (Ян Цапник), его зам Нечаева (Ольга Сутулова), экс-стажерка Скворцова (Софья Лебедева) и многие другие. К ним добавились новые персонажи, которых сыграли Сергей Гилев, Алиса Хазанова и Екатерина Вилкова.
«Кинопоиск», еще выходит
«Идентификация», мини-сериал
Восьмисерийный детектив Владлены Санду показывали на фестивале сериалов Series Mania в Лилле (когда российские делегации на нем еще принимали), на ММКФ и этой зимой все же выпустили на Premier после нескольких лет обещаний релиза. Это виртуозно снятая история из жизни мигрантов-мусульман из Киргизии с Леной Трониной из «Happy End» в главной роли. Они играет работающую на рынке русскую девушку Леру, которую подозревают в убийстве брата жениха. В ходе расследования выясняется, что она не та, за кого себя выдает. Более того, у нее почему-то несколько паспортов на разные имена и внешности.
Premier, еще выходит
«Пингвины моей мамы», мини-сериал
Сериал Наталии Мещаниновой рассказывает о 15-летнем школьнике Гоше (дебютант Макар Хлебников — сын режиссера Бориса Хлебникова). Пока его мать и отец (Александра Урсуляк и Алексей Агранович) заняты усыновлением четвертого ребенка с особенностями психики, он чувствует себя ненужным и решает получить немного любви хотя бы на сцене, став стендапером.
Мещанинова уже доказывала в «Красных браслетах», что хрупкий мир тинейджеров она умеет показывать по-настоящему нежно, бережно и трогательно. И пусть стендапы Гоши не такие уж и смешные (ну о чем можно шутить в 15, если не о фекалиях и одноклассниках), тут это не столь важно. А в финале сериала, кажется, просто невозможно не разрыдаться.
Kion, вышел полностью
«Большая секунда», мини-сериал
Автор прекрасно печального фильма с музыкой Таривердиева «Со мною вот что происходит» Виктор Шамиров снял тонкую лирическую драму с Дмитрием Лысенковым и солисткой «СБПЧ» Женей Борзых. В сериале два сюжета: в одном — из-за расспросов мамы учительница музыки выдает своего коллегу за жениха, в другом — двое бывших возлюбленных вынуждены вместе работать над сценарием как раз этой истории про преподавателей фортепиано и их чувства. Идею проекта придумал Алексей Троцюк, шоураннер сериала «Бывшие».
Start, вышел полностью
«Номинация», мини-сериал
Снятая Надеждой Михалковой драма о кинодинастии, в которой она же играет главную роль — дочери известного в СССР и ныне покойного драматурга. Та пытается поставить его не экранизированный сценарий, работая на площадке со старшей сестрой — популярной актрисой (Анна Михалкова). Как говорится, все совпадения с реальной жизнью случайны и не случайны. В «Номинации» также можно увидеть Людмилу Максакову, Владимира Мишукова, а еще главреда Esquire Сергея Минаева и журналистку Екатерину Гордееву в роли самих себя.
Окко, вышел полностью
«Карамора», мини-сериал
Изначально проект позиционировался как режиссерская работа Ильи Найшуллера с Данилой Козловским в главной роли — анархиста Караморы. В итоге сериал о тайном ордене вампиров, охраняющих российский престол, снял сам Козловский (и сыграл протагониста тоже). Это альтернативная реальность, в которой оппозицию царю уничтожают вурдалаки, а поэта Маяковского в камео изображает солист Shortparis Николай Комягин. В «Караморе» все утрировано и намерено далеко от исторических реалий. В ближайшем будущем независимые платформы, пожалуй, вряд ли смогут теперь позволить себе столь же масштабный проект.
Start, вышел полностью
«Мне плевать, кто вы», 1 сезон
Ситком о взрослении рассказывает о 18-летнем Жене (Денис Власенко — кажется, соревнующийся с Глебом Калюжным за звание главного тинейджера российского кино) и его гиперопекающей маме Ирине (Евгения Дмитриева). Психолог советует им поскорее начать процесс сепарации, и Женю отселяют в отдельную квартиру, где он сдает одну из комнат не самым обычным арендаторам: от свингеров до коуча по тантрическому сексу.
ТНТ, Premier, вышел полностью
«Почка», мини-сериал
В первый день 2022-го на платформе Kion начали показывать бодрую и циничную драмеди с Любовью Аксеновой в главной роли о том, что такое настоящая воля к жизни. Также в касте — Николай Фоменко, Дмитрий Лысенков и Ирина Розанова, а шоураннером проекта стала Авдотья Смирнова. Это история коррумпированной пожарной инспекторши Наташи, которая узнает, что ей нужна срочная пересадка почки. Например, от кровных родственников, с которыми она уже много лет не общается.
Kion, вышел полностью
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