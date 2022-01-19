«Камон, Козловский»: Чего не хватает сериалу «Карамора» про вампиров и анархистов?

Серьезность, наверное, стала ключевым недочетом и поначалу залихватского сериала «Карамора». Вывод о дерзости можно сделать как минимум из того, что первым режиссером проекта значился Илья Найшуллер. Постановщик снятого полностью от первого лица «Хардкора» и голливудского «Никто» приличное время работал над историей про петербургского анархиста, узнавшего, что во власти есть вампиры, но потом выбыл — из-за несовпадения графиков как раз во время работы над боевиком с Бобом Одинкерком. Тогда-то Данила и расширил свои полномочия с исполнителя главной роли до режиссера и генерального продюсера, а, вероятно, совсем задорный «Карамора» повесил себе более серьезную мину.

Хотя налицо фактура вполне легковесной франшизы «Kingsman». Во-первых, вольная интерпретация исторических событий — по ходу сюжета герои упоминают Александра III, встречают молодого Иосифа Сталина, Владимира Маяковского в исполнении Николая Комягина из Shortparis и совсем юного Гаврило Принципа, совершившего дважды покушение на австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда, мелькнувшего во все том же «Kingsman». (Любопытно, что на месте Сталина в третьем фильме серии Мэттью Вона оказался Владимир Ленин.) Во-вторых, путешествия по городам и странам — в поиске поддержки в борьбе с петербургскими вампирами Карамора только в первых трех эпизодах успевает посетить и невероятно красивый Амстердам, и Карпаты, и грузинские улочки. Да и Петербург в сериале по визуализации не уступает другим кинематографичным местам. Наконец, повороты сюжета в обоих проектах сопровождают экшн-сцены, пусть в «Караморе» они и поставлены не так талантливо (хотя и находки, например, в третьей серии, есть).