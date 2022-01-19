«Камон, Козловский»: Чего не хватает сериалу «Карамора» про вампиров и анархистов?

На платформе Start с 20 января начинается показ сериала «Карамора» — сюжета про вампиров и анархистов в Петербурге между двумя революциями. Эту историю, балансирующую между серьезным и забавным, должен был снимать Илья Найшуллер, но в результате сложных производственных коллизий в режиссерском кресле оказался Данила Козловский. Он же исполнил главную роль — революционера Караморы. Журналист Дмитрий Барченков делится своими впечатлениями после просмотра первых трех эпизодов.
Кто хоть раз сталкивался с Данилой Козловским в жизни, может подтвердить, что актер и режиссер серьезно относится к себе: утверждает каждое публичное фото (даже если оно сделано на фанатский телефон). Точно так же он дотошен и в каждой детали своих проектов. Только вот с продюсерско-режиссерскими работами ему пока не везет.
Режиссерский дебют Козловского под названием «Тренер» вызывал больше смех, чем сопереживание персонажам. Вторая картина Данилы «Чернобыль» оказалась фильмом тоже не слишком удачным. Только хохотать там было невозможно: события, в которых участвовал непобедимый герой Козловского, не просто трагичны, а стали национальной травмой для СССР и постсоветского мира.
Серьезность, наверное, стала ключевым недочетом и поначалу залихватского сериала «Карамора». Вывод о дерзости можно сделать как минимум из того, что первым режиссером проекта значился Илья Найшуллер. Постановщик снятого полностью от первого лица «Хардкора» и голливудского «Никто» приличное время работал над историей про петербургского анархиста, узнавшего, что во власти есть вампиры, но потом выбыл — из-за несовпадения графиков как раз во время работы над боевиком с Бобом Одинкерком. Тогда-то Данила и расширил свои полномочия с исполнителя главной роли до режиссера и генерального продюсера, а, вероятно, совсем задорный «Карамора» повесил себе более серьезную мину.
Хотя налицо фактура вполне легковесной франшизы «Kingsman». Во-первых, вольная интерпретация исторических событий — по ходу сюжета герои упоминают Александра III, встречают молодого Иосифа Сталина, Владимира Маяковского в исполнении Николая Комягина из Shortparis и совсем юного Гаврило Принципа, совершившего дважды покушение на австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда, мелькнувшего во все том же «Kingsman». (Любопытно, что на месте Сталина в третьем фильме серии Мэттью Вона оказался Владимир Ленин.) Во-вторых, путешествия по городам и странам — в поиске поддержки в борьбе с петербургскими вампирами Карамора только в первых трех эпизодах успевает посетить и невероятно красивый Амстердам, и Карпаты, и грузинские улочки. Да и Петербург в сериале по визуализации не уступает другим кинематографичным местам. Наконец, повороты сюжета в обоих проектах сопровождают экшн-сцены, пусть в «Караморе» они и поставлены не так талантливо (хотя и находки, например, в третьей серии, есть).
Вместе с тем драйв от падающих на зрительскую голову одного за одним событий испытать (вот такое несоответствие!) очень трудно. Драматургия шатается из стороны в сторону, не всегда отвечает мотивациям персонажей, а ее авторы, кажется, не до конца определились с месседжем.
С таким тяжелым бэкграундом режиссура Козловского не справляется. Если в том же «King’s Man: Начало» многочисленные проблемы прикрывались мощными визионерскими решениями, то здесь их довольно мало. Даже с точки зрения кастинга. Филипп Янковский в роли вампира не столько пугает, сколько смешит (так прописан образ!). Один Байрон снова играет достаточно карикатурного гея, которого аутят не самым лучшим образом. Из всех выделяется 22-летняя актриса Дарья Балабанова, на героине которой держится добрая половина сюжета. И, конечно, Данила Козловский. Он снова в роли непобедимого героя, которого ни на бутылку не посадить (в «Караморе» реально есть сцена, где его хотят пытать раскаленным конусовидным ведром), ни вампирам не одолеть. Иными словами, с берегов Невы снова прибыл народный спаситель. Правда, нужен ли он нам?
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