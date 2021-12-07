Возвращение «Секса в большом городе» и продолжение «Ведьмака»: 22 главных сериала декабря

«Садоводы» / Landscapers, премьера(HBO)

Криминальная драмеди — с черным юмором и Оливией Колман с Дэвидом Тьюлисом — основана на реальных событиях, хотя ее сюжет в некоторых деталях как будто и перекликается со вторым сезоном более чем вымышленного сериала «Почему женщины убивают». Это довольно жесткая история про пару средних лет: в конце 1990-х Сьюзен вместе с мужем Кристофером убила своих родителей и закопала их тела в саду. После чего они почти 15 лет изображали, что те живы, а они ходят к ним в гости. Снял мини-проект режиссер фильма «Кошачьи миры Луиса Уэйна» Уилл Шарп.

С 6 декабря — HBO Max, с 8 декабря — «Амедиатека»