Возвращение «Секса в большом городе» и продолжение «Ведьмака»: 22 главных сериала декабря

Вторые сезоны «Ведьмака», «Эмили в Париже» и «Последнего министра», возвращение героинь «Секса в большом город» в проекте «И просто так», а также драмеди с Оливией Колман и черным юмором «Садоводы» — «Собака.ru» рассказывает о лучших сериалах первого месяца зимы.
«Последний министр», 2 сезон («КиноПоиск HD»)
Самый смешной отечественный сериал про политику продолжает шутить остро, актуально и одновременно абсурдно, хотя из команды сценаристов и выбыла Елена Ванина (теперь за текст в ответе режиссер Роман Волобуев и автор «Трудных подростков» Дмитрий Минаев). Когда кажется, что одни и те же приемы начинают надоедать, проект подкидывает что-то милое и/или неожиданное. Будь то енот в белом кубе галереи или новые персонажи, которых играют Сергей Гилев, Алиса Хазанова и Екатерина Вилкова. Вернется и основной каст — мечтающий победить коррупцию министр-идеалист Тихомиров (Ян Цапник), его зам и серый кардинал Нечаева (Ольга Сутулова), экс-стажерка Скворцова (Софья Лебедева) и другие.
Со 2 декабря, «КиноПоиск HD»
«Ваша честь», премьера (more.tv)
Если история высшего чиновника-идеалиста — это в России комедия, то принципиального судьи — драма местами претендующая даже на трагедию со всеми ее законами вроде неизбежности расплаты. Хотя справедливости ради не только у нас: «Ваша честь» — это адаптация одноименного израильского сериала, у которого есть и совсем недавняя американская версия с Брайном Крэнстоном. В отечественном варианте судью, которые решает все же «отмазать» своего сына, сбившего на машине мотоциклиста, играет Олег Меньшиков. Также в касте в роли бандитского авторитета — Алексей Серебряков.
Со 2 декабря, more.tv
«КрисТина», премьера (Start)
Триллер про двойничество и доппельгангеров с Юлией Хлыниной, явно вдохновленный «Двойной жизнью Вероники» Кеслевского и прочими «Осторожно, двери закрываются».
Скромная сотрудница зоомагазина Крис случайно видит в аэропорту своего экс-бойфренда, который умер несколько лет назад. Его сопровождает Тина — успешная и уверенная в себе ее копия. Теперь Крис пытается разобраться, кто из них двоих и есть настоящая Кристина.
Со 2 декабря, Start
«Последний аксель», премьера (Megogo)
Спортивная драма Анарио Мамедова («Призрак») про путь фигуристки Кати (Ангелина Загребина) сквозь тернии к ледовым звездам. Она переезжает в Москву к новому жесткому тренеру (Елена Подкаминская), которая будет растить из нее чемпионку. В проекте играют и реальные фигуристы — Алексей Ягудин в роли хореографа, а Евгения Медведева самой себя. А еще в проекте снялась наша любимица и экс-балерина Полина Гухман.
Со 2 декабря, Megogo
«Корпорация „Санта“» / Santa Inc., премьера (HBO)
Феминистский мультсериал для взрослых, озвученный и спродюсированный Сарой Силверман и Сетом Рогеном. Он об эльфийке Кэнди, которая мечтает стать первой женщиной — Санта-Клаусом. Но нынешний Санта мужского пола не собирается так просто уходить со своего поста.
С 3 декабря, HBO, «Амедиатека»
«Бумажный дом» / La casa de papel, 2 часть 5-го сезона (Netflix)
Последние эпизоды финального сезона неожиданного выстрелившего испанского сериала — он стал одним из самых популярных неанглоязычных проектов Netflix (до успеха «Игры в кальмара»), хотя на родине его собирались закрыть после пилота. В заключительных сериях преступники в масках Дали попытаются уйти от преследования полиции после ограбления Национального банка.
С 3 декабря, Netflix
«4лен» / PEN15, 2 часть 2-го сезона (Hulu)
Кринж-комедия о буднях средней школы — ее взрослые 30-летние создательницы Майя Эрскин и Анна Конкл дружат всю жизнь и в реальности и играют самих себя, но в 13 лет: подростков-изгоев среди жестоких семиклассников. У проекта не так давно выходил анимационный спецэпизод про каникулы, а полноценное продолжение получилось настолько трогательным, что точно разобьет вам сердце. Продлевать «4лен» на следующий сезон, кстати, не будут. Так что это еще и время прощания.
С 4 декабря, Hulu, more.tv
«Садоводы» / Landscapers, премьера(HBO)
Криминальная драмеди — с черным юмором и Оливией Колман с Дэвидом Тьюлисом — основана на реальных событиях, хотя ее сюжет в некоторых деталях как будто и перекликается со вторым сезоном более чем вымышленного сериала «Почему женщины убивают». Это довольно жесткая история про пару средних лет: в конце 1990-х Сьюзен вместе с мужем Кристофером убила своих родителей и закопала их тела в саду. После чего они почти 15 лет изображали, что те живы, а они ходят к ним в гости. Снял мини-проект режиссер фильма «Кошачьи миры Луиса Уэйна» Уилл Шарп.
С 6 декабря — HBO Max, с 8 декабря — «Амедиатека»
«Жизнь кино» / Voir, премьера (Netflix)
Дэвид Финчер спродюсировал документальное шоу для всех, кто беззаветно любит кино и верит в его магию. Это серия видеоэссе, в которых синемаголики рассказывают о великих сценах из фильмов, которые их когда-то по-настоящему поразили. А еще — поменяли историю кинематографа. Среди участников — кинокритик Дрю МакУини, а режиссером проекта стал Дэвид Прайор («Пустой человек»).
С 6 декабря, Netflix
«Начальная школа «Эбботт»» / Abbott Elementary, премьера (ABC)
Режиссеры «Офиса» Рэндолл Айнхорн и Мэттью Сон создали новый мокьюментари-проект, в котором персонажи вновь часто обращаются к снимающей их камере (а значит ко зрителям). Место действия на этот раз — государственная школа в Филадельфии. Ее учителей играют Кинта Брансон («Дамы шутят по-черному»), Лиза Энн Уолтер («Давайте потанцуем») и Шерил Ли Ральф («Афера по-голливудски»).
С 7 декабря, ABC
«И просто так» / And Just Like That..., премьера (HBO)
В названии продолжения культового «Секса в большом городе» как будто содержится ответ на вопрос, а зачем же возвращать любимых героев с уже законченными сценарными арками (и даже перекрученными, если считать не самые удачные полнометражные продолжения). Как бы то ни было Кэрри (Сара Джессика Паркер), Миранда (Синтия Никсон) и Шарлотта (Кристин Дэвис) вновь будут с нами с 10 декабря. Как и Мистер Биг (Крис Нот), Стив Брэди (Дэвид Эйгенберг), Гарри Голденблатт (Эван Хэндлер), Стэнфорд Блэтч (Уилли Гарсон) и Эйдан Шоу (Джон Корбетт). Отказалась появиться в проекте только Ким Кэтролл, игравшая Саманту. Режиссер, кстати, тоже из оригинала — Майкл Патрик Кинг.
С 10 декабря, HBO Max, «Амедиатека»
«Солдаут», премьера (Premier)
Хотя попытки уже предпринимались (например, «Бонус» Валерии Гай Германики), внятного российского сериала про рэперов пока так и не появилось. Возможно, победитель фестиваля «Пилот» «Солдаут» станет первым. Выгоревшего юного рэпера, у которого не получается записать новый альбом, в нем играет Глеб Калюжный — актер, не чуждый хип-хоп-культуре. Эпизоды проекта спродюсировали Lizer, Михаил Козырев, Хамиль, Alizade, Тима Ищет Свет, Thomas Mraz и другие. Все это дает надежду, что шоу получится хотя бы не стыдным. В касте «Солдаута» — Алексей Шевченков, Александра Дроздова и Алексей Розин.
С 9 декабря, Premier
«В раю мест нет», премьера (Kion)
Российский сериал с распространенным сюжетным ходом про временную петлю. В нее попадают ученые и любовники Вика (Екатерина Вилкова) и Андрей (Артем Ткаченко). Из-за аномалии они могут отправиться в прошлое, чтобы исправить его ошибки, но тем самым меняется и будущее. И не всегда в лучшую сторону. Снял сериал Эдуард Бордуков («На острие»).
C 15 декабря, Kion
«Ведьмак» / The Witcher, 2 сезон (Netflix)
Еще до релиза первого сезона Netflix был так уверен в успехе «Ведьмака», что продлил его на второй. Такой кредит доверия вполне оправдался — завирусилась даже песня из проекта по чеканную монету, что уж говорить о нем самом. В основе сериала, напомним, – книги польского фэнтези-автора Анджея Сапковского и одноименные видеоигры. В заглавной роли Ведьмака – Генри Кавилл из «Лиги справедливости» и «Агентов А.Н.К.Л.». В новом сезоне Геральт (он же Ведьмак) будет пытаться защитить принцессу Цири (Фрейя Аллан) и скорбеть по якобы погибшей возлюбленной Йеннифэр (Аня Чалотра). К актерскому составу присоединятся Ким Бодния из «Моста» и «Убивая Еву» и Кристофер Хивью из «Игры престолов».
С 17 декабря, Netflix
«Станция одиннадцать» / Station Eleven, премьера (HBO)
Постапокалиптический сериал — экранизации версии канадской писательницы Эмили Сент-Джон Мандель, что же будет, если мир не справится с пандемией (сам одноименный роман еще 2014 года). Тогда, по ее мысли, обломки культуру будут сохранять немногочисленные театральные труппы, колесящие по миру с постановками пьес Шекспира. В сериале можно увидеть Химеша Пателя из Yesterday, Джо Пинга из «Комнаты» и Гаэль Гарсиа Берналя.
С 17 декабря, HBO Max, more.tv
«С любовью» / With Love, премьера (Amazon Prime)
Автором рождественского ромкома стала сценаристка «Как я встретил вашу маму» и «Правил совместной жизни» Глория Калдерон Келлетт. Ее проект призван хотя бы немного улучшить настроение зрителей после не самого простого пандемийного года. В центре сюжета — Лили (Эмерод Тубия) и ее брат Хорхе (Марк Инделикато). Они пытаются найти настоящую любовь и познакомить с избранниками родителей.
С 17 декабря, Amazon Prime
«1883», премьера (Paramount+)
В начале ноября вышло продолжение написанного Тейлором Шериданом («Ветреная река») современного вестерна «Йеллоустоун» с Кевином Костнером в роли главы семьи Даттон, которая пытается спасти свое ранчо от застройки. «1883» — это приквел этого же проекта с Фэйт Хилл, Тимом Макгроу и Сэм Эллиоттом. Снял сериал сам Шеридан.
С 19 декабря, Paramount+
«Эмили в Париже» / Emily in Paris, 2 сезон (Netflix)
Продолжение обаятельной романтической комедии с Лили Коллинз об американке Эмили, которая переезжает из США в Париж. В первом сезоне без хруста французских булок, берета и прочих стереотипов не обошлось. Тем интереснее, что же нас ждет во втором. Ведь Эмили продолжит заводить романы, выяснять отношения с шеф-поваром Габриэлем (Лукас Браво) и учить французский.
С 22 декабря, Netflix
«Драконы: Девять миров» / Dragons: The Nine Realms, премьера (Hulu)
Мультсериал из вселенной анимационной франшизы «Как приручить дракона», действие в котором происходит в современном мире. Огнедышащие чудовища кажутся детям созданиями из сказок, но в земле вдруг образуется трещина, а из нее появляются самые настоящие драконы.
С 23 декабря, Hulu
«Море Спокойствия» / Goyoui bada, премьера (Netflix)
Теперь все проекты из Южной Кореи так или иначе сравнивают с «Игрой в кальмара». Что, впрочем, обеспечивает к ним и дополнительный зрительский интерес. Сай-фай о жестоком будущем, в котором люди страдают из-за нехватки воды, явно не избежит этой судьбы. К тому же в «Море Спокойствия» играет и Кон Ю из «Игры в кальмара».
С 24 декабря, Netflix
«Книга Бобы Фетта» / The Book of Boba Fett, премьера (Disney+)
Еще один проект тоже являющийся частью вселенной — вселенной «Звездных войн». Это спин-офф «Мандалорца» про охотника за головами Боба Фетта (Темуэра Моррисон). Вместе с напарницей Феннек Шанд (Мин-На Вэнь) он попытается отвоевать территорию, принадлежавшую Джаббе Хатту. Главная интрига — появится ли и тут всеобщий любимец Грогу (он же «бэби Йода»). Режиссерская команда у «Книги Бобы Фетта» та же, что и у «Мандалорца» — Брайс Даллас Ховард, Роберт Родригес, Джон Фавро и Дэйв Филони.
С 29 декабря, Disney+
«Манюня», премьера (Okko)
Спродюсированная Сариком Андреасяном комедия по одноименной повести Наринэ Абгарян. Это автобиографическая история, как живут две семьи в небольшом армянском городе в 1980-е. Закадровый текст читает Чулпан Хаматова, а маленькую Наринэ играет Карина Каграманян («Холодное танго»). Снял сериал Арман Марутян, режиссер армянской комедии «Супермама».
В конце декабря, Okko
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