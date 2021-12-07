На создателей фильма Алексея Учителя «Цой» просят возбудить уголовное дело за фальсификацию доказательств

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на адвоката Александру Николаеву, заявление подано 6 декабря в отдел МВД по району Преображенское города Москвы. В обращении говорится о договоре, якобы подписанном режиссером Алексеем Учителем и бывшим штатным фотографом Ленконцерта Виктором Елизаровым. Соглашение позволило студии «Рок» получить права на использование в фильме фотографий Виктора Цоя.

Ранее снимки Елизарова стали предметом спора в гражданском суде. Сын лидера группы «Кино» Александр Цой считал, что авторы фильма о его отце без разрешения использовали фотографии музыканта, которые ранее не публиковались. Он просил удалить эти кадры, убрать фамилию Цоя из названия киноленты, а также получить 110 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Тогда суд выиграл Алексей Учитель — на основании того самого соглашения с Виктором Елизаровым. Однако в сентябре 2021 года нотариус удостоверила подлинную личную подпись фотографа. По мнению потомков Виктора Цоя, она имеет существенные отличия от стоящей под договором со студией «Рок».

Теперь родственники музыканта просят возбудить уголовное дело по двум статьям УК — 303 «Фальсификация доказательств» и 327 «Использование заведомо подложного документа». Они опираются на на почерковедческое заключение специалиста о том, что подпись под соглашением со студией «Рок» выполнена не Виктором Елизаровым, а другим лицом.

Фильм Алексея Учителя «Цой» вышел в прокат 12 ноября 2020 года. Тогда же отец и сын музыканта Виктора Цоя Роберт и Александр Цой обратились в письме к президенту России Владимиру Путину с просьбой снять с проката фильм режиссера Алексея Учителя «Цой» о водителе автобуса, который 15 августа 1990 года врезался в «Москвич» лидера группы «Кино». По их мнению, лента «нарушает интересы» близких музыканта, родственников и общества в целом.