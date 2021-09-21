Выйдет ли продолжение сериала «Ход королевы»? Рассказали создатели — и они точно не прочь поработать с Аней Тейлор-Джой!

«Я чувствую, что мы рассказали ту историю, которую хотели рассказать, и я волнуюсь — позвольте мне выразиться иначе — я боюсь, что, если мы попытаемся рассказать больше, мы испортим то, что уже рассказали», — приводит Deadline слова режиссера сериала Скотта Фрэнка.

«Мы все, безусловно, продолжим работать вместе. Мы попытаемся найти другую историю, которую можно рассказать с той же страстью и командой замечательных художников», — заявил продюсер Уильям Хорберг. Планы на сотрудничество также подтвердила актриса Аня Тейлор-Джой, исполнившая в сериале роль шахматистки Бет Хармон.

Напомним, ранее стало известно о планах адаптировать для мьюзикла роман писателя Уолтера Тевиса «Ход королевы» о шахматистке Бет Хармон, который был впервые опубликован в 1983 году. Проектом займется компания Level Forward, основанная внучатой племянницей Уолта Диснея — Эбигейл Дисней.

По сюжету, сирота Бэт Хармон в детстве обнаруживает в себе талант к шахматам и по мере взросления начинает участвовать в турнирах. В 2020 году на стриминговом сервисе Netflix вышел одноименный сериал, в котором главную роль сыграла Аня Тейлор-Джой. Только за первый месяц его посмотрели более 62 миллиона человек — таким образом картина стала самым просматриваемым мини-сериалом Netflix. Актриса и мини-сериал были признаны лучшими в рамках «Золотого глобуса»-2021.