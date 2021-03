Роман «Ход королевы» о шахматистке Бет Хармон адаптируют для мюзикла

История Бет Хармон отражает современную борьбу за гендерное и расовое равенство, считают генеральный директор студии Level Forward Адриэнн Беккер и продюсер Джулии Дунец. Права на роман Ход королевы» выкупили при участии Tevis Family Trust и литературного агентства Susan Schulman в Нью-Йорке. Кто из актеров получит роль в грядущем мюзикле и когда начнутся репетиции пока не известно.

Компания Level Forward была основана в 2018 году в том числе внучатой племянницей Уолта Диснея Эбигейл. Только в 2019 году компания поставила четыре шоу на Бродвее, в том числе What the Constitution Means to Me («Что для меня значит Конституция») — спектакль о женских правах, иммиграции и домашнем насилии.

Роман «Ход королевы» Уолтера Тевиса был впервые опубликован в 1983 году. По сюжету, сирота Бэт Хармон в детстве обнаруживает в себе талант к шахматам и по мере взросления начинает участвовать в турнирах. В 2020 году на стриминговом сервисе Netflix вышел одноименный сериал, в котором главную роль сыграла Аня Тейлор-Джой. Только за первый месяц его посмотрели более 62 миллиона человек — таким образом картина стала самым просматриваемым мини-сериалом Netflix. Актриса и мини-сериал были признаны лучшими в рамках «Золотого глобуса»-2021.