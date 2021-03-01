Названы лауреаты премии «Золотой глобус»-2021

В ночь на 1 марта прошла 78-я церемония вручения кинонаград «Золотой глобус». В этом году одновременно в двух города на западном и восточном побережьях США — в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Главные награды взяли драма «Земля кочевников» и комедия «Борат 2». Рассказываем обо всех лауреатах премии.
Лучший драматический фильм
«Земля кочевников»
Лучший фильм в жанре комедии или мюзикла
«Борат 2»
Лучший актер в драматическом фильме
Чедвик Боузман, «Ма Рейни: Мать блюза»
Лучший актер в комедии или мюзикле
Саша Барон Коэн, «Борат 2»
Лучшая актриса в драматическом фильме
Андра Дэй, «Соединенные Штаты против Билли Холидей»
Лучшая актриса в комедии или мюзикле
Розамунд Пайк, «Аферистка»
Лучший актер второго плана
Дэниэл Калуя, «Иуда и черный мессия»
Лучшая актриса второго плана
Джоди Фостер, «Мавританец»
Лучший режиссер
Хлоя Цжао, «Земля кочевников»
Лучший сценарий
«Суд на чикагской семеркой»
Лучший фильм на иностранном языке
«Минари»
Лучший анимационный фильм
«Душа»
Лучшая музыка к фильму
«Душа»
Лучшая песня
Io sм (Seen) — «Вся жизнь впереди»
Лучший драматический сериал
«Корона»
Лучший актер в драматическом сериале
Джош О’Коннор, «Корона»
Лучшая актриса в драматическом сериале
Эмма Коррин, «Корона»
Лучший комедийный сериал
«Шиттс Крик»
Лучший актер в комедийном сериале
Джейсон Судейкис, «Тед Лассо»
Лучшая актриса в комедийном сериале
Кэтрин О’Хара, «Шиттс Крик»
Лучший телефильм или мини-сериал
«Ход королевы»
Лучший актер в телефильме или мини-сериале
Марк Руффало, «Я знаю, что это правда»
Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале
Аня Тейлор-Джой, «Ход королевы»
Лучший актер второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме
Джон Бойега, «Голос перемен»
Лучшая актриса второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме
Джиллиан Андерсон, «Корона»
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