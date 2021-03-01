Названы лауреаты премии «Золотой глобус»-2021

В ночь на 1 марта прошла 78-я церемония вручения кинонаград «Золотой глобус». В этом году одновременно в двух города на западном и восточном побережьях США — в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Главные награды взяли драма «Земля кочевников» и комедия «Борат 2». Рассказываем обо всех лауреатах премии.