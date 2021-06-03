Фильм «Петровы в гриппе» Серебренникова вошел в конкурсную программу Каннского фестиваля. В «Особом взгляде» — Герман-младший и ученица Сокурова

В основной конкурс Каннского кинофестиваля в этом году вошли:

«Герой», Асгар Фархади

«Все хорошо», Франсуа Озон

«Три этажа», Нани Моретти

«Титан», Жюли Дюкорно

«Французский вестник», Уэс Андерсон

«Красная рокета», Шон Бейкер

«Петровы в гриппе», Кирилл Серебренников

«К почти ясному утру», Брюно Дюмон

«Нитрам», Джастин Курцель

«Мемория», Апичатпонг Вирасетакун

«Беспокойный», Йоаким Лафосс

«Париж, 13-й район», Жак Одиар

«Трещина», Катрин Корсини

«Жюли», Йоаким Триер

«Купе номер шесть», Юхо Куосманен

«Колено Ахеда», Надав Лапид

«Языки», Мохамад-Салех Харун

«Биты Касабланки», Набиль Аюч

«Веди мою машину», Рюсуке Хамагути

«Остров Бергмана», Миа Хансен-Леве

«Бенадетта», Пауль Верхувен

«История моей жены», Ильдико Эньеди

«Аннетт», Леос Каракс. Фильм открытия.

В программу «Особый взгляд» этого года были отобраны сразу два российских фильма — лента «Дело», снятая Алексеем Германом-младшим во время карантина в Репино под Петербургом, и «Разжимая кулаки» Киры Коваленко — ученицы режиссера Александра Сокурова.

Действие фильма «Разжимая кулаки» происходит в Северной Осетии. Небольшой шахтерский городок Мизур зажат между отвесными скалами. Сюда после трагических событий перевез свою семью Заур. Сыновей и дочь он воспитывает строго, не зная границ между отцовской заботой и гиперопекой. Старший сын Аким уже сбежал в ближайший крупный город, Ростов, на заработки. Младший, Дакко, еще не вполне осознал, чего он хочет от жизни, а дочь Ада активно строит планы побега. Ада уже взрослая девушка, но отец по-прежнему видит ее маленьким беззащитным ребенком. Разомкнуть крепкие отцовские объятия, чтобы наконец начать самостоятельную жизнь, оказывается сложнее, чем казалось.

Съемки фильма «Дело», который носил рабочее название 30 дней 30 ночей», заняли 25 съемочных дней. Роли в картине исполнили Мераб Нинидзе, Анна Михалкова, Светлана Ходченкова, Роза Хайруллина, Александр Паль, Александра Бортич, Анастасия Мельникова, Анастасия Талызина и другие. Сценарий картины написан Алексеем Германом-млладшим в соавторстве с молодым драматургом Марией Огневой. Елена Окопная создавала художественный мир фильма. Сюжет рассказывает о том, как преподаватель ВУЗа в небольшом городе сражается за справедливость. Он вступает в борьбу за свои идеалы, свое имя, а порой и за существование.