Герман-младший завершил съемки фильма «30 дней 30 ночей». Полнометражного и «камерного», снятого в Репино

Съемки фильма под рабочим названием «30 дней 30 ночей» заняли 25 съемочных дней. Роли в картине исполнили Мераб Нинидзе, Анна Михалкова, Светлана Ходченкова, Роза Хайруллина, Александр Паль, Александра Бортич, Анастасия Мельникова, Анастасия Талызина и другие. Сценарий картины написан Алексеем Германом-млладшим в соавторстве с молодым драматургом Марией Огневой. Елена Окопная создавала художественный мир фильма.

«Я думаю, у продюсера Артема Васильева на странице будет более четкий текст. Лично я работаю до утра, а потом сплю. Все больше похож на Носферату последнее время, поэтому пишу сейчас, поскольку скоро лягу спать. Минут через пять. Уже ничего не соображаю после работы. Я об этом не говорил, так как не люблю все эти реалити шоу под условным названием «Моя жизнь в искусстве». Решает результат. Мне кажется, что все достойно, очень честные актерские работы, Ленка [Елена Окопная] гениально создала мир», — поделился на своей странице в Facebook режиссер.

По словам генерального продюсера фильма Артема Васильева, проект показался команде «идеальным для работы в условиях пандемии» — он герметичный, в нем мало локаций, необходима небольшая съемочная группа. «Действовали быстро. Актеры прочитали сценарий и очень быстро согласились. Всего за месяц с небольшим мне удалось собрать пул партнеров. Непросто было решить вопрос с приездом Мераба Нинидзе — он гражданин Австрии, и в этом нам помогло министерство культуры и Михаил Ефимович Швыдкой, за что мы им очень благодарны», — рассказал он.