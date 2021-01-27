Названа дата проведения Каннского кинофестиваля в 2021 году

Международный Каннский кинофестиваль был впервые проведен в 1946 году, является одним из старейших и самых престижных в мире. С 1952 года проходит ежегодно в мае, место проведения — Дворец фестивалей и конгрессов в Каннах. В 2020 году кинофестиваль был из-за пандемии коронавируса был перенесен.

В современной истории фестиваля в программу «Особый взгляд» — вторую по значимости в рамках смотра, фильмы-участники которой получают поддержку во французском кинопрокате — попадали «Брат» Алексея Балабанова (1997), «977» (2006) и «Сказка про темноту» (2009) Николая Хомерики, сразу четыре работы Александра Сокурова, «Ученик» Кирилла Серебренникова (2016), а также две картины режиссера Кантемира Балагова — «Теснота» (2017) и «Дылда» (2019).