Главный приз «Золотой Георгий»

«#засранка», Румыния. Режиссер Андрей Хуцуляк

По сюжету фильма «#засранка», в 2005 году одной собачке случилось сделать кучу в сеульском метро. По неизвестной причине хозяйка собаки отказалась убирать за ней. Злодеяние собачки и необъяснимое бездействие дамы оказалось зафиксировано на камеру и стало причиной грандиозного онлайн-скандала.

Специальный приз жюри «Серебряный Георгий»

«Кровопийцы», Германия. Режиссер Юлиан Радльмайер

Приз «Серебряный Георгий» за лучшую режиссерскую работу

«Последняя «Милая Болгария»», Россия. Режиссер Алексей Федорченко

Приз «Серебряный Георгий» за лучшее исполнение мужской роли

Сохейл Гханнадан, «Сын», Иран

Приз «Серебряный Георгий» за лучшее исполнение женской роли

Андрея Грэмоштяну, «#засранка», Румыния

Приз «Серебряный Георгий» за лучший фильм документального конкурса

«Сабайя», Швеция. Режиссер Хогир Хирори

Приз за лучший короткометражный фильм

«Коллеги», Германия. Режиссер Яннис Александер Кифер

Специальный приз за многолетнее служение искусству кино

Валентин Гафт, Россия

Специальный приз «За покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К. С. Станиставского»

Сергей Никоненко, Россия