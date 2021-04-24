LIVE: премия «Оскар»-2021

В ночь с 25 на 26 апреля в Лос-Анджелесе, в кинотеатре Dolby, огласят имена победителей главной кинопремии «Оскар»-2021. С полным списком лауреатов можно ознакомиться тут. Редакция «Собака.ru» не спит всю ночь: с 02:00 мы начинаем обсуждать гостей на красной ковровой дорожке, а с 03:00 — начинаем текстовую трансляцию церемонии. Если у вас сразу не отображается наш live-стрим, пожалуйста, перезагрузите эту страницу или немного подождите.